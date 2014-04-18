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Bilim / Teknoloji

Twittter'da 'Survivor'da sevişme görüntüleri' virüsü yayılıyor

Mikroblog sitesi Twitter'da 'Survivor'daki sevişme görüntülerini gördünüz mü?' mesajıyla paylaşılan linkler virüs bulaştırıyor

18 Nisan 2014 17:11

Survivor'daki sevişme görüntülerini gördünüz mü? Görmediyseniz sakın görmeye çalışmayın.

Twitter'da bazı sitelere link verilerek kullanıcıların hesaplarını ele geçirme furyası bugün yeniden yoğun şekilde gündeme geldi. "Survivor'daki sevişme görüntülerini gördünüz mü?" şeklinde atılan tweet'teki linklerle bulaşan virüs mikroblog sitesinde hızla yayılıyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre, çok sayıda kişinin tıkladığı virüsün yüzlerce kişiye bulaştığı ve hızla yayıldığı dikkat çekiyor.

Bu tweet'teki linkleri taşıyanların hesaplarından aynı tweet otomatik olarak atılıyor ve virüs bu şekilde hızla yayılıyor.

Bazı tweet'lerde linkler ve hashtag'ler değişse de "Survivorda sevişme görüntülerini gördünüz mü ortalık karışacak :)" kısmı sabit kalıyor.

Bu tweet'lerle karşılaşanların kesinlikle linkleri ve hashtag'leri tıklamaması gerekiyor. Aynı yöntemler twitter’da daha önce de başka başlıklarla denenmiş, hesapları ele geçirilenler kendilerinin haberi bile olmadan başkaları için otomatik birer bot’a dönüşmüştü.

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