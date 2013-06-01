Twitter'ın kurucusundan da Gezi Parkı'na destek geldi

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Twitter'dan, Twitter'ın uluslararası strateji departmanı başkanı Katie Jacobs Stanson’ın “Korkutucu hikayeler/ #Türkiye’den gelen tweetler. Olaylar için #direngeziparkı hastag’i kullanılıyor” paylaşımını retweet'leyerek verdiği desteği gösterdi.

Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan protesto gösterilerinden haberdar olan diğer ülkelerdeki kullanıcılar da çıkan protesto gösterilerine tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Cemal İve'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey de çıkan olaylara olan tepkisini Twitter üzerinden paylaştı. Bir sosyal medya takip firmasının açıkladığı bilgilere göre, eylemlerin zirve yaptığı 31 Mayıs gününde Twitter üzerinden 558.535 kişi, #geziparkı veya 'Taksim' veya 'Gezi Parkı' kelimelerini kullanarak toplam 3.773.730 tweet attı.