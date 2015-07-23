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Twitter'ın kapandığı gün Abdullah Gül'ün ofisi hesap açtı

Hesap, 11. CB OFİSİ ismini taşıyor

23 Temmuz 2015 02:29

Türkiye'de Twitter bugün yarım günlüğüne de olsa erişime kapatılırken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisi olarak bir hesap açıldı. Gül'ün etkinlik ve programının takip edilebileceği '11. CB OFİSİ' adlı sosyal medya hesabının Twitter yasağıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Gül, 2014 Mart ayında, Twitter yasaklıyken, attığı tweet'lerle de çok konuşulmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etkinlikleri ve programları artık Twitter’den takip edilebilecek. Türkiye ’nin bir kez daha Twitter yasağını yaşadığı gün açılan ‘11. CB OFİSİ’ hesabından ilk etapta 2 tweet atıldı. Söz konusu hesaptan, Gül’ün ofis olarak kullanacağı belirtilen konağın da fotoğrafı yayınlandı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, 2014 yılı mart ayında uygulanan Twitter yasağını da attığı 5 tweet ile eleştirmişti. Gül söz konusu tweetlerinde, “ Sosyal medya platformalarının tamamen kapatılması tasvip edilemez. Ayrıca, daha önce defalarca belirttiğim gibi iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı noktada Twittter gibi bütün dünyada kullanılan platformlara erişimin engellenmesi teknik olarak zaten mümkün değil. Kişilerin özel hayatınının gizliliğini ihlal gibi suç oluşturan hususlar varsa, ancak mahkeme kararıyla ilgili sayfa kapatılabilir. Umarım bu uygulama uzun sürmez” demişti.

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