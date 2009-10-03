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Dünya

Twitter'ın CEO'sunun ilginç iletisi

Twitter’ın CEO’su Evan Williams’ın, profil iletisine “Fakirhanemi alın. Kelepir!” başlığı atarak evini satışa çıkardığı belirtildi.

03 Ekim 2009 03:00

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın CEO’su Evan Williams’ın, profil iletisine “Fakirhanemi alın. Kelepir!” başlığı atarak evini satışa çıkardığı belirtildi.

Williams ve eşi Sara Morishige’nin San Fransisco’daki iki oda ve iki tuvaletli ev için 1 milyon 498 bin dolar fiyat biçtiği kaydedildi. Çiftin, 2.5 yıl önce 1.5 milyon dolara alınan evi 2 bin dolar daha ucuza satmaya hazırlanırken, aynı özelliklere sahip yan dairenin fiyatının ize 522 bin 500 dolar olduğuna dikkat çekildi. Evlerini mobilyalı olarak satışa çıkardığını belirten CEO ve çifti, fiyata iki otomobilin sığabildiği kapalı bir garajın olduğu da vurgulandı. 166 metrekare genişliğindeki evin tarihi olması ve güzel bir şehir manzarasına sahip olması nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade edildi.

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