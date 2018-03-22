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Ekonomi

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Bitcoin, 10 yıl içinde dünyanın tek para birimine dönüşecek

"Yeni blok zinciri teknolojileri kripto paraları daha işlevsel hale getiriyor"

22 Mart 2018 12:35

Londra merkezli The Times Gazetesi’ne konuşan Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi. Dorsey, “Şahsen ben bunun Bitcoin olacağına inanıyorum” dedi.

Bitcoin’in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığına değinen Dorsey, Bitcoin’in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.

Dorsey, günümüzde Bitcoin işlemlerinin yavaş ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve yeni blok zinciri teknolojilerinin kripto paraları daha işlevsel hale getirdiğini söyledi.

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