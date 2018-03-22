Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey: Bitcoin, 10 yıl içinde dünyanın tek para birimine dönüşecek

Londra merkezli The Times Gazetesi’ne konuşan Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi. Dorsey, “Şahsen ben bunun Bitcoin olacağına inanıyorum” dedi.

Bitcoin’in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığına değinen Dorsey, Bitcoin’in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.

Dorsey, günümüzde Bitcoin işlemlerinin yavaş ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve yeni blok zinciri teknolojilerinin kripto paraları daha işlevsel hale getirdiğini söyledi.