Twitter'ın 2016'nın ikinci çeyreğinde kârı 602 milyon dolar!

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ikinci çeyreğine dair net kar ve gelirini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon dolar olduğu belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 107 milyon dolar zarar ettiği bilgisi de paylaşıldı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 137 milyon dolar zarar etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artarak 313 milyona ulaşırken, bu miktarın yüzde 82'sini mobil kullanıcılar oluşturdu.

Büyük kısım mobil reklamlardan

Şirketin 2016 ikinci çeyreğindeki reklam geliri de geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 18 yükselerek 535 milyon dolar olurken, bu miktarın yüzde 89'u mobil reklam gelirlerinden geldi.

Twitter'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin altında gelmesi nedeniyle şirketin hisseleri, New York borsasının kapandığı saatten sonra yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 11'in üzerinde düşüş kaydetti. Şirket, 2015'in nisan-haziran döneminde 502 milyon dolar gelir elde etmişti. Twitter'ın gelirindeki yükseliş, şirketin halka arz edildiği 2013 yılından beri en yavaş hızda gerçekleşmiş oldu.