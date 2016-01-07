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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan Türkiye'ye karşı dava

Türkiye, 'terör örgütü propagandası' yapıldığı iddia edilen içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Twitter'a 150 bin lira para cezası kesmişti

07 Ocak 2016 14:53

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) Twitter’a ‘terörist propaganda’ içeriklerini kaldırmadığı için 150 bin TL para cezası kesmesi olayı büyüyor. Cezanın ödenmesi için tanınan 30 günlük sürenin bitmesinden sonra Twitter’dan yeni bir hamle geldi. Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne dava açan dünyanın en büyük sosyal ağ şirketlerinden Twitter, kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Twitter’ın Türkiye’deki avukatı olan ve T24'te yazan Gönenç Gürkaynak tarafından açılan davanın sonucu ise merakla bekleniyor.

Dünyada bir ilk olarak ifade edilen bu dava geçtiğimiz ay açılmıştı. Davanın sebebi iseTwitter’ın terörist propaganda içeriklerini kaldırmamasıydı. Ancak aradan geçen 30 günden sonra Twitter, cezayı ödemek için verilen sürede herhangi bir ödeme yapmamıştı.

Önceki gün ise Twitter’ın söz konusu cezayı ödememesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a soruldu. Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Yasalar çerçevesinde iş yapmalarını sağlamak ana gayemiz. Yeni bir yasa getirdik, uygulanmayan mahkeme kararlarına karşılık para cezası yoluna gidildi ve Twitter’a 150 bin TL’lik ceza kesildi ve Amerika’daki merkezine gönderdik, 30 gün tebligat süresi doldu. Bundan sonraki gelişmelere göre yasal olarak hangi adım atılacaksa o adımı atacağız. Vazgeçmemiz söz konusu değil, burda ticaret yapan, hizmet veren herkes Türkiye’nin yasalarına göre iş yapmak zorundadır.”

 

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