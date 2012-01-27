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Dünya

Twitter'dan sansür ayarı SAN FRANCISCO (A.A)

27 Ocak 2012 13:13

-Twitter'dan sansür ayarı SAN FRANCISCO (A.A) - 27.01.2012 - Popüler mikroblog sitesi Twitter, bazı ülkelerde yasalara aykırı mesajların bundan böyle engellenme imkanının bulunduğunu bildirdi. Twitter'dan yapılan açıklamada, uluslararası ölçekte gelişmeye devam ettiklerini ve ifade özgürlüğü konusunda değişik tutumları olan ülkelere gittikleri belirtilerek, "Bazıları bizim fikirlerimize öyle ters ki orada varolamıyoruz. Bazıları da bize benziyor, ancak tarihi ya da kültürel nedenlerden dolayı bazı mesajları yasaklıyorlar, Fransa ve Almanya'nın Nazi yanlısı mesajları yasaklaması gibi" ifadesi kullanıldı. Buna karşın bazı ülkelerde engellenen mesajın diğerlerinde engellenmeyeceğini belirten Twitter, "Henüz bu kapasiteyi kullanmadık ancak bizden belirli bir ülkede bir mesajın engellenmesi istenirse, internet kullanıcısıyla temasa geçmeye çalışacağız ve mesajın ne zaman engellendiğini açıkça belirteceğiz" dedi. Twitter açıklamasında, temel değerlerinden birinin herkesin sesini savunmak ve saygı göstermek olduğunu belirterek, kamu mesajlarını mümkün olduğunca muhafaza etmek istediklerini ve bunu yapamazlarsa şeffaf olacaklarını ifade etti. Bu müdahaleyle ilgili tüm ayrıntıların "ChillingEffects.org" adlı bağımsız internet sitesinde yer alacağı belirtildi.

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