Twitter borsaya açılıyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan sonra Twitter da borsaya açılıyor. Firma, ilk aşamada 70 milyon hisse satışa sunmayı planlıyor.

Şirket değeri yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan Twitter'dan yapılan açıklamada, hisselerin 17 ila 20 dolar arasından satışa sunulacağı belirtildi. İlk aşamada toplam 70 milyon hisse piyasaya sunacak olan Twitter, 1 milyar 600 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.

Twitter'ın 7 Kasım’da borsada işlem görmeye başlaması planlanıyor. Firmanın hisselerinin işlem kodu TWTR olarak belirlendi. Bu, Facebook'un yaklaşık 1,5 yıl önce borsaya açılmasından bu yana en büyük borsaya giriş olacak.

Twitter'ın borsaya açılacağını açıklamasından bu yana Facebook'un yaşadığı sorunların aynısını yaşayıp yaşamayacağı tartışılıyor. Facebook gibi Twitter'ın da iş modeline karşı duyulan şüpheleri ortadan kaldırması gerekiyor. Firma özellikle Twitter'da reklamlar aracılığıyla gelirlerini artırmayı hedeflediğini bildirdi.

2006 yılında San Francisco'da kurulan Twitter, internette en hızlı büyüyen sosyal paylaşım sitelerinden biri. 230 milyon kullanıcısı bulunuyor. Twitter özellikle Arap Baharı sırasında siyasi ve toplumsal bir forum ve organizasyon aracı olarak kullanılmıştı.