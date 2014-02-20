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Yaşam

'Twitter'da suç örgütü davasının' tek mağduru Başbakan!

Gezi Parkı eylemleri sırasında Twitter'da suç örgütü kurdukları iddiasıyla 39 kişi hakkında açılan davasın tek mağduru Başbakan olarak gösterildi

20 Şubat 2014 17:25

İzmir'deki Gezi eylemleri sırasında Twitter üzerinden örgüt kurdukları ve kitleleri 'suça teşvik' ettikleri suçuyla yargılanan 29 kişi için, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın tek mağduru ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olarak gösterildi.

İzmir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Alsancak’ta Gündoğdu Meydanı'nda ve Basmane Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gezi Parkı eylemlerine destek verip hükümeti protesto etmesi üzerine  5 Haziran'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli savcının talimatıyla harekete geçmişti.

Gelişmeler sonunda Gezi protestoları sırasında attıkları twitlerle, insanları kanunlara uymamaya tahrik ettikleri iddiasıyla, örgüt olarak değerlendirilen ancak birbirlerini tanımayan 39 kişi gözaltına alınmış, bu kişiler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

İddianamedeki tek mağdur Başbakan

 

Operasyonun ardından savcının yaptığı soruşturma yaklaşık 7 ay sürdü. Gezi eylemlerinin yanı sıra atılan tweet'lere yönelik de hazırlanan iddianamede, 29 kişi hakkında, 'halkı kanunlara uymamaya tahrik ettikleri' iddiasıyla dava açıldı. Savcı diğer şüpheliler için ise kovuşturmaya gerek görmedi. İddianamenin en dikkkat çeken yeri, 'mağdur' bölümü oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ismi tek mağdur olarak iddianamede yer aldı. Davacının da, kamu hukuku olduğu yazıldı.

 

Tweet'ten 3 yil hapis istendi

 

Gezi olaylarında kentte 33 banka, 17 ATM, 75 işyeri, 10 ikamet, 20 resmi ekip otosu, 31 otomobil, 27 belediye otobüsü, 10 resmi kurum binası, 16 çeşitli resmi kurum, 2 dershane, sanayi odası ile 8 parti binasında hasar meydana geldiğine yönelik bilgi iddianamede bulunmasına rağmen, sanık olarak gösterilen kişilerin bu olaylara bizzat katıldıklarının tespit edilemediği, suç unsuru olarak sosyal medya üzerinden yazdıkları yazılara yer verildi.

 

Suç delili yazilar

 

Olaylara katıldıkları ispatlanamamasına rağmen 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen 29 şüpheli için tek suç delili, sosyal medyada kişisel sayfalarında yazdıkları şu ifadeler oldu:

"Alsancak İskele'nin önünde binden fazla kişiyiz, müdahale çok sert, destek lütfen" 

"Arkadaşlar Atatürk Lisesi'nde tıbbi destek yapılıyor, Kültürpark'ı kullanarak polisi atlatıp oraya gidebilirsiniz"

"Saat 19.00'da Gezi Parkı için, yapılan haksızlık için, insanlık için, Alsancak İskele'de buluşuyoruz. Yürüyelim arkadaşlar"

"Arkadaşlar Gündoğdu Meydanı'nda kalın, burası gece sonuna kadar çok güvenli"

"İzmir Alsancak Gül Sokak için gönüllü doktor telefon numaraları"

"İzmir'de ara sokaklara, Basmane tarafına her ne sebep olursa olsun kimse gitmesin, meydanlardan ayrılmasın"

"Karşıyaka Girne tarafında eve erzağa ihtiyacı olanlar bana ulaşsın"

"Gündoğdu'dan ayrılma İzmir lütfen"

"Alsancak durulmuyor"

"İzmir Barosu kriz masası gözaltılar için"

"Alsancak'a akın var"

"Bugün daha kalabalık, daha güçlü, daha çoşkulu bir şekilde yine Alsancak'tayız biz. Sen nerdesin?"

"Ege İzmir'e yardıma gel"

"İzmir Alsancak wifi şifreleri lütfen yayalım"

"Otobüs durağına keyfi su sıkan toma"

"Kaçta yatacağımıza, kaçta içeceğimize, kaçta çocuk yapacağımıza karışan hükümet istemiyoruz."

Twitter örgütü üyesi oldukları ileri sürülen kişilerin, önümüzdeki pazartesi günü de İzmir Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacağı bildirildi.

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