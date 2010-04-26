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Yaşam

Twitter'da 'soykırım' tartışması

Ermeni kökenli ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian "meraals" adlı Türk kadın kullanıcının "Soykırım yoktur" mesajına, "Soykırımı tanıma zamanı g

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Ermeni kökenli ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian "meraals" adlı Türk kadın kullanıcının "Soykırım yoktur" mesajına, "Soykırımı tanıma zamanı geldi" yanıtını verdi.

HaberTürk gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Twitter'da sözde Ermeni soykırımının tanınması yönünde iletiler giren Ermeni asıllı ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz gün Londra'da yaşayan bir Türk ile bu konuda sanal bir tartışmaya girdi.

Kardashian, "meraals" adlı kadın kullanıcının "Gerçek olmayan bir şeyi tanıyamazsınız. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur" iletisine cevaben, "Artık Ermeni soykırımını tanımanın zamanı geldi" diye yazdı.

Ünlü yıldız, Twitter'a yüklediği "Evet, Ermeni soykırımını tanımalıyız" yazan bir billboard fotoğrafıyla da Türklerin tepkisini çekti.

Türk kullanıcılar fotoğrafın altına "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazarak Kardashian'a tepki gösterdi.



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