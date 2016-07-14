Twitter’da Pokemon Go çılgınlığı

Sosyal medya araştırma şirketi Somera, son günlerin popüler oyunu Pokemon Go’nun Twitter yansımalarını analiz etti. Analiz, Twitter’da son bir haftada TT (Trend Topic) listesinde, süre olarak en çok kalan konunun Pokemon Go olduğunu gösterdi.

Pokemon Go’nun çıktığı günden beri sosyal medya üzerindeki yansımalarının analiz edilidiği araştırmaya göre; Türkiye’de toplam 170.338 ileti ile konuşulan Pokemon Go, 930 milyon erişime ulaşmış durumda. Pokemon Go’yu konuşan kullanıcıların %67’sini ise erkekler oluşturuyor.

Oynanmaya başladığından beri günde yaklaşık 25 bin ileti ile konuşulan Pokemon Go'nun, en yoğun gününü uzun bayram tatili dönüşündeki ilk pazartesi günü 40 bine yakın ileti ile yaşadığı belirtildi. Konuşulma oranlarının beklenenin aksine gece saatlerinde değil, öğlen saatlerinde arttığı ve iş çıkış saatlerinde azaldığı görüldü.

En çok konuşulan Pokemon'un Pikachu olduğu göze çarparken Bulbasaur, Squirtle ve Charmender'in onu takip ettiği ifade edildi. Kullanıcıların Zubat’ın her yerde karşılarına çıkmasından rahatsızlık duyduğunu belirtildi.

Pokemon Go’yu konuşanlar arasında gazetelerin Twitter hesapları, Klout skoru en yüksek olan 10 kullanıcı arasında yer aldı. Fenomenler bu sıralamada daha çok ilk 50 arasında yer alırken, marka konuşulmalarının henüz seyrek olduğu görüldü. Şu ana kadar Pokemon Go ile ilgili sosyal medya iletişimi yapan markalar arasında Starbucks, Red Bull, Atlas Global ve Calve yer alıyor.