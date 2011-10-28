-Twitter'da neden yoklar İZMİR (A.A) - 27.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''İletişimden sorumlu bakan neden Twitter'da olmaz?'' diye sorulduğunu belirterek, ''Ben bu alana girsem milletin yolu kalır, demiryolu kalır, havaalanları kalır. Ona da benim gönlüm razı olmaz. Onun için böyle bir çekincem var'' dedi. Yıldırım, TRT'nin ''Turizm Türkiye'de 4 Mevsim'' temalı programı kapsamında TRT Belgesel'de canlı olarak yayınlanan ''Değişen Gelişen Türkiye'' konulu panelde, bilişimin ışık hızıyla geliştiğini belirterek, son 10 yılda bilgi toplumu olma yönünde Türkiye'nin katettiği mesafenin çok dikkati çekici olduğunu söyledi. Yıldırım, Türkiye'nin internet kullanımında olmasa da sosyal paylaşım sitelerinde dünyada birinci olduğunu ifade ederek, buna örnek olarak Türkiye'den kullanıcı sayısının Twitter'da 8, Facebook'ta 30 milyonun aşılmasını gösterdi. Hükümetin iletişim alanında yaptığı hizmetlerden söz eden Yıldırım, ''2003'te Türkiye'de geniş bant yoktu. Şimdi megabitleri, gigabitleri konuşan geniş internet otobanlarına sahip olduk. Bu yeter mi, yetmez. Afrika seviyesindeyken, Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına girdik'' dedi. Panel yöneticisi Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı'nın, Twitter'da olup olmadığı yönündeki sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi: ''Bunu bana çok sordular. (İletişimden sorumlu bakan neden Twitter'da olmaz?) diye soruyorlar. Buna cevabım şu. Bu tip paylaşım sitelerinde eğer bizatihi kendiniz interaktif olarak ilgilenmezseniz bu amacına ulaşmaz. Sizin adınıza hiç kimse sizin hassasiyetinizde muhabere yapamaz. Karşı taraf, sizden beklediği cevabı alamaz. Ben bu alana girsem milletin yolu kalır, demiryolu kalır, havaalanları kalır. Ona da benim gönlüm razı olmaz. Onun için böyle bir çekincem var. Yoksa her şeyi herkesle açık kalplilikle konuşurum, endişem yok. Böyle bir gerekçeyle girmiyorum.'' Aynı sorunun yöneltildiği Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da ''Aynı çekincelerden dolayı, ben de yokum'' dedi.