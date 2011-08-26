twitter’da Nasreddin Hocalı atışma

T24- Ünlü şovmen Şahan Gökbakar ile yıldızının hiç barışmadığı Cem Yılmaz’ın rekabeti twitter’da da sürüyor. Gökbahar twitter’da Nasreddin Hocalı mesajlarla Cem Yılmaz’ı ti’ye aldı.

Her şey Cem Yılmaz’ın mizahçı Gani Müjde’ye cevap vermek için pazar gecesi attığı ilk tweet ile başladı. Müjde, Yılmaz’ın takip eden 750 bin kişiye “Hiç tweet yazmayan Cem Yılmaz’ı takip eden 750 bin kişi. Şaka mısınız lan?” diye sordu. Yılmaz bunu görünce “Nasreddin Hoca´ya demişler “Hocam 750 bin takipçin var” demiş ‘Bana ne?’; ‘Ama seni takip ediyorlar’ demiş “Sana ne..” yazarak Müjde’ye cevap yazdı. Bu konu twitter’da tartışma konusu olunca da Cem Yılmaz, tweet’ini sildi ve bir gün sonra ekimdeki gösterisiyle ilgili tek bir tweet atmakla yetindi. Buna rağmen Yılmaz’ın takipçi sayısı 784 bine kadar çıktı. Gökbakar ise dün önce “Haydi hepimiz ilk tweet’i atalım” yazdı. Daha sonra da Gökbakar, Yılmaz gibi Nasreddin Hoca’lı bir tweet ile devam etti. Gökbakar’ın son tweet’i, “Nasreddin hocaya sormuşlar, ‘Hocam ilk tweet diyorsun, eskileri siliyorsun’, ‘Zaten silecektim demiş’, ‘Bana ne’ demiş. Öbürü de sana ne” şeklinde yazdı. Ardından Gökbakar, bütün tweet’lerini sildi.

