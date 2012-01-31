Twitter'da Mehmet Altan tartışması

T24- Prof. Mehmet Altan’ın, Star gazetesinden ayrılması ardından T24’ten Hazal Özvarış’a verdiği söyleşi dün (30 Ocak 2012) twitter’da top trends’e girdi. “AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor” başlığıyla yayımlanan söyleşi ardından, twitter kullanıcılarından bazıları Star gazetesinden açıklama beklediklerini dile getirirken, bazıları da Altan’ın açıklamalarını işten ayrıldıktan sonra yapmasını eleştirildi.



Mehmet Altan: AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor







Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:



canparecappucci canpare cappuccino

@stargazete Mehmet Altan ile ilgili bir açıklama bekliyoruz



EAkgunduz Ertuğrul Akgündüz

iyi hoş da, adama sorarlar mehmet altan, kovulana kadar neredeydin?



z_irreprochable Zeynep Haznedaroğlu

Belki başka bir yandaşta iş bulacak. neden hemen döküldü ki Mehmet Altan?



CaglaAytac Çük Lebowski

Mehmet Altan'ın geçmişi umrumda değil. AKP tarafından mağdur edilmiş bir gazetecinin elbette arkasında durmalıyız...



suatozcelebi O. Suat Özçelebi

Mehmet Altan:"AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor!" Bunu AKP’ye yakın gazeteden atıldıktan sonra söylemenin utancı ve Altan



eceidiman AEİ

"Mehmet Altan" mecburi U dönüşü yapmış... :) "yetmez ama evet!" demek ki bir yere kadarmış.



shnadnan Adnan ŞAHİN

Mehmet Altan bugün itiraf ettiği birçok meseleyi neden kovulmazdan evvel söyleyemedi. O açıdan kendisini dürüst bulmuyorum. Tutarlı değil.



Kocabasoglu Y. Emre Kocabasoglu

Mehmet Altan: "Uludure katliamı 21.30’da olmasına rağmen basın ertesi gün saat 12'ye kadar sustu. ... Belli ki birisi düğmeye bastı."



serdarakinan serdar akinan

Mehmet Altan konuştu. Bir de medya satınalma şirketleri konuşabilse... Üzerlerinde nasıl bir "reklam verme!" baskısı var.



MEratilla misbah eratilla

mehmet altan bir aydını olması gereken yerdedir.



erdimerdim erdim açık

Mehmet Altan'in roportajini okudum..gayet hos olmus..birseylerin pismanligina varmis..



bridgebirdie bridgebirdie

Mehmet Altan en nihayetinde aydı. Darısı 'geri'de kalan aymazların başına.



NormaJeane____ OvguJeane

Mehmet altan sen eski komunistlerden degil misin ya.. nasil bu hale geldin ne karsiliginda.. aklim almiyo.. akp ne verdi sana bu kadar



TimJoyTurkey S.Tim Aydın

Bu da gazeteciliği öldürüyor ve talimat gazeteciliği devreye giriyor.Mehmet Altan söylemiş..



ozymustafa Mustafa Ozy

Bugün Mustafa Akyol'u yazdıklarından dolayı hakaret yağmuruna tutan zihniyet neyse, Mehmet Altan'ı barındırmayan zihniyet de türevidir.



baranbaris Baran Barış

Mehmet Altan Bey iktidarın eleştiriye karşı en ufak tahammülü olmadığını söylemiş. Yeni anlamış. Çok şeker değil mi?



sertacari SERTAÇ ARI

mehmet altan'dan "bugüne kadar neredeydin" dedirten gecikmis itiraflar !!! t24.com.tr/akpye-yakin-ga…



Ebitenmaki ♠♦Ebru♦♣

Allah kimsenin vicdan terazisini bozmasin sevgili twtyoldaslar...bir sastimi kantari geri donusu cok zor bakiniz Mehmet Altan



bagimsizmedia Artik Yeter

"Yetmez ama evet" diyen Mehmet Altan "artik Yeter" dedi



hmtkrds Hamit K

Mehmet Altan Star'dayken bunlardan pek şikayetçi görünmüyordu. Gazeteden ayrılınca konuşmaya başlaması etik değil



HalukTML Haluk TEMEL

Şöyle Kurt bakışıyla baktığım da, Mehmet Altan "Sürüden atılmış Koyun" gibi görünüyor gözüme.