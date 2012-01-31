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Twitter'da Mehmet Altan tartışması

Mehmet Altan’ın, Star gazetesinden ayrılması ardından T24’ten Hazal Özvarış’a verdiği röportaj dün twitter’da top trends’e girdi.

31 Ocak 2012 02:00

T24- Prof. Mehmet Altan’ın, Star gazetesinden ayrılması ardından T24’ten Hazal Özvarış’a verdiği söyleşi dün (30 Ocak 2012) twitter’da top trends’e girdi. “AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor” başlığıyla yayımlanan söyleşi ardından, twitter kullanıcılarından bazıları Star gazetesinden açıklama beklediklerini dile getirirken, bazıları da Altan’ın açıklamalarını işten ayrıldıktan sonra yapmasını eleştirildi.  

Mehmet Altan: AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor 



Twitter’daki yorumlardan bazıları şöyle:   

canparecappucci canpare cappuccino 

@stargazete Mehmet Altan ile ilgili bir açıklama bekliyoruz

EAkgunduz Ertuğrul Akgündüz 

iyi hoş da, adama sorarlar mehmet altan, kovulana kadar neredeydin?

z_irreprochable Zeynep Haznedaroğlu 

Belki başka bir yandaşta iş bulacak. neden hemen döküldü ki Mehmet Altan?

CaglaAytac Çük Lebowski 

Mehmet Altan'ın geçmişi umrumda değil. AKP tarafından mağdur edilmiş bir gazetecinin elbette arkasında durmalıyız...

suatozcelebi O. Suat Özçelebi 

Mehmet Altan:"AKP’ye yakın gazeteler siyasi baskıyla ilan topluyor!" Bunu AKP’ye yakın gazeteden atıldıktan sonra söylemenin utancı ve Altan

eceidiman AEİ 

"Mehmet Altan" mecburi U dönüşü yapmış... :) "yetmez ama evet!" demek ki bir yere kadarmış.

shnadnan Adnan ŞAHİN 

Mehmet Altan bugün itiraf ettiği birçok meseleyi neden kovulmazdan evvel söyleyemedi. O açıdan kendisini dürüst bulmuyorum. Tutarlı değil.

Kocabasoglu Y. Emre Kocabasoglu 

Mehmet Altan: "Uludure katliamı 21.30’da olmasına rağmen basın ertesi gün saat 12'ye kadar sustu. ... Belli ki birisi düğmeye bastı."

serdarakinan serdar akinan 

Mehmet Altan konuştu. Bir de medya satınalma şirketleri konuşabilse... Üzerlerinde nasıl bir "reklam verme!" baskısı var.

MEratilla misbah eratilla 

mehmet altan bir aydını olması gereken yerdedir.

erdimerdim erdim açık 

Mehmet Altan'in roportajini okudum..gayet hos olmus..birseylerin pismanligina varmis..

bridgebirdie bridgebirdie 

Mehmet Altan en nihayetinde aydı. Darısı 'geri'de kalan aymazların başına.

NormaJeane____ OvguJeane 

Mehmet altan sen eski komunistlerden degil misin ya.. nasil bu hale geldin ne karsiliginda.. aklim almiyo.. akp ne verdi sana bu kadar

TimJoyTurkey S.Tim Aydın 

Bu da gazeteciliği öldürüyor ve talimat gazeteciliği devreye giriyor.Mehmet Altan söylemiş..

ozymustafa Mustafa Ozy 

Bugün Mustafa Akyol'u yazdıklarından dolayı hakaret yağmuruna tutan zihniyet neyse, Mehmet Altan'ı barındırmayan zihniyet de türevidir.

baranbaris Baran Barış 

Mehmet Altan Bey iktidarın eleştiriye karşı en ufak tahammülü olmadığını söylemiş. Yeni anlamış. Çok şeker değil mi?

sertacari SERTAÇ ARI 

mehmet altan'dan "bugüne kadar neredeydin" dedirten gecikmis itiraflar !!! t24.com.tr/akpye-yakin-ga…

Ebitenmaki ♠♦Ebru♦♣ 

Allah kimsenin vicdan terazisini bozmasin sevgili twtyoldaslar...bir sastimi kantari geri donusu cok zor bakiniz Mehmet Altan

bagimsizmedia Artik Yeter 

"Yetmez ama evet" diyen Mehmet Altan "artik Yeter" dedi

hmtkrds Hamit K 

Mehmet Altan Star'dayken bunlardan pek şikayetçi görünmüyordu. Gazeteden ayrılınca konuşmaya başlaması etik değil

HalukTML Haluk TEMEL 

Şöyle Kurt bakışıyla baktığım da, Mehmet Altan "Sürüden atılmış Koyun" gibi görünüyor gözüme.



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