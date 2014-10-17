Twitter'da hükümeti eleştirmek 'tehdit' kapsamına alınıyor

AKP'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifi sosyal medyayı da hedef alıyor. Twitter'daki sert eleştirilere beş yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Taraf gazetesinin haberine göre, tehdit suçunda cezalar artırılarak tutuklamanın önü açıldı. Bu yeni düzenleme, hükümeti sosyal medyada sert sözlerle eleştirenleri de kapsayacak.



Mevcut mevzuata göre, tutuklama kararları ancak üst sınırı iki yıl ve üzerinde olan suçlarda uygulanıyor. Hükümet ise paketinde klasik tehdit suçunda ceza üst sınırını 2 yıla çıkardı, yani tutuklama kapsamına aldı.



Bununla yetinmedi, kamu görevlisini görevinden dolayı tehdit veya kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak tehdit suçunu işlemesi halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getirildi.



Buna göre paket yasalaşırsa, Cumhurbaşkanı, başbakan veya bakanları ya da güvenlik kuvvetlerini açıktan ya da sosyal medya üzerinden sert şekilde eleştirenler, ‘tehdit' suçlamasıyla tutuklanma tehdidiyle yüz yüze kalacak.



