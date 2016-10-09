Twitter’da hesabınızı nasıl onaylatabilirsiniz?

Twitter’ın sembollerinden biri olan ve gerçek hesapları ayırt etmemize yardımcı olan onaylanmış hesap başvurusu herkese açıldı.

Dijital Portal'da yer alan habere göre, Onaylanmış hesap başvuruları, Twitter ile ortak çalışan ajanslar aracılığı ile yapılabiliyordu. Twitter’ın başvuruları herkese açmasıyla birlikte dileyen herkes araya aracı sokmadan başvuru yapabilecek.

Kriterler

Onaylanmış hesap için istenen kriterler şöyle:

Onaylanmış bir telefon numarası

Doğrulanmış bir e-posta adresi

Kişisel bilgiler

Bir profil fotoğrafı

Bir doğum günü (şirket, marka veya kuruluşlara ait olmayan hesaplar için)

Bir web sitesi

Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması

Hesabınız bu kriterlerin hepsini karşılıyorsa başvuru yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.