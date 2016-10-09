Twitter’da hesabınızı nasıl onaylatabilirsiniz?

Twitter’ın sembollerinden biri olan ve gerçek hesapları ayırt etmemize yardımcı olan onaylanmış hesap başvurusu herkese açıldı.
Dijital Portal'da yer alan habere göre, Onaylanmış hesap başvuruları, Twitter ile ortak çalışan ajanslar aracılığı ile yapılabiliyordu. Twitter’ın başvuruları herkese açmasıyla birlikte dileyen herkes araya aracı sokmadan başvuru yapabilecek.
Kriterler
Onaylanmış hesap için istenen kriterler şöyle:
- Onaylanmış bir telefon numarası
- Doğrulanmış bir e-posta adresi
- Kişisel bilgiler
- Bir profil fotoğrafı
- Bir doğum günü (şirket, marka veya kuruluşlara ait olmayan hesaplar için)
- Bir web sitesi
- Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması
Hesabınız bu kriterlerin hepsini karşılıyorsa başvuru yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.