T24 LogoT24 Logo
Medya

Twitter’da hesabınızı nasıl onaylatabilirsiniz?

Onaylanmış hesap başvurusu herkese açıldı

09 Ekim 2016 21:35

Twitter’ın sembollerinden biri olan ve gerçek hesapları ayırt etmemize yardımcı olan onaylanmış hesap başvurusu herkese açıldı.

Dijital Portal'da yer alan habere göre, Onaylanmış hesap başvuruları, Twitter ile ortak çalışan ajanslar aracılığı ile yapılabiliyordu. Twitter’ın başvuruları herkese açmasıyla birlikte dileyen herkes araya aracı sokmadan başvuru yapabilecek.

Kriterler

Onaylanmış hesap için istenen kriterler şöyle:

  • Onaylanmış bir telefon numarası
  • Doğrulanmış bir e-posta adresi
  • Kişisel bilgiler
  • Bir profil fotoğrafı
  • Bir doğum günü (şirket, marka veya kuruluşlara ait olmayan hesaplar için)
  • Bir web sitesi
  • Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması

Hesabınız bu kriterlerin hepsini karşılıyorsa başvuru yapabilirsiniz. Bu linke tıklayarak başvuru sayfasına gidebilirsiniz.

 

 

ETİKETLER

twitteronaylanmış hesapnasılalınır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24