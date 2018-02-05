Twitter'da Gülmen ve Özakça'ya destek mesajı paylaştı; 'DHKP-C üyeliği'nden gözaltına alındı

Çorlu'da yaşayan Emre Gelir, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. KHK ile ihraç edildikten sonra "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, Gezi Parkı eylemleri, Deniz Gezmiş ve Erdal Eren’le ilgili paylaşımlarından dolayı “DHKP-C üyeliği” suçlaması yöneltilen Gelir, 7 gün gözaltında tutukduktan sonra bugün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İlerihaber'den Tuğba Özer'in haberine göre Gelir’e gözaltı sırasında sorulan soruların büyük bir bölümünü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça paylaşımları oluşturdu. Söz konusu sorularda Semih Özakça’dan, beraat etmesine rağmen “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyormuş gibi bahsedilmesi dikkat çekti.

Gelir’e sorulan Gülmen ve Özakça paylaşımlarından bazıları şöyle:

“Genç yoldaşlarımızla birlikte Nuriye, Esra ve Semih’i ziyaret ettik. Umudumuzu direncimizi, kararlılığımızı büyüttüler. Emekçiler kazanacak, hep birlikte kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.”

“Hoşgeldin Nuriye Gülmen”

“Adalet ve eşitlik için direniyorlar. Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tam 200 gündür açlık grevinde.”

Gelir’in, “Söz konusu paylaşımları ne amaçla gerçekleştirdiniz?” Şeklinde yöneltilen soruya verdiği yanıt ise şöyle:

“Söz konusu paylaşımları ben gerçekleştirdim. Haksız yere olduğunu düşündüğüm KHK ile haksız yere işlerinden atılıklarını düşündüğüm bu öğretmenlerle ilgili kamuoyu oluşturmak adına duyarlılık göstermek için böyle paylaşımlarda bulundum.”

"Tipi hayatı felç etti"

Gelir’e sorulan bir diğer paylaşım ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin Twitter üzerinden retweet ettiği bir gönderi oldu. Gelir, Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte ‘tipi hayatı felç etti’ yazılan söz konusu gönderiyi kendisinin paylaşmadığını sadece retweet ettiğini söyledi.

Erdal Eren, Deniz Gezmiş...

Gelir’e yöneltilen sorular arasında 17 yaşında 12 Eylül mahkemesi tarafından yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren hakkında retweet ettiği bir paylaşım da soruldu. Gelir soruya, “Yaşı büyütülerek idam edilen bir çocuğun ölüm yıl dönümü olması vesilesiyle bu paylaşımı ben de paylaştım” şeklinde yanıt verdi.

İleri Haber yazarı Metin Çulhaoğlu’nun kaleme aldığı “ Deniz Gezmiş, parkası ve ötesi” başlıklı yazı da Gelir’e soruldu:

“23 Aralık 2017 tarihli 'Metin Çulhaoğlu yazdı: Deniz Gezmiş, parkası ve ötesi’ ibareli ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütünün kurucu örgütünün kurucu üyelerinden olan ve 9 Ekim 1971 tarihinde idam cezasına mahkum edilen Deniz Gezmiş isimli şahsın fotoğrafının yer aldığı paylaşım yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımı ne amaçla gerçekleştirdiniz?”