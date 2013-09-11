Twitter'da en çok konuşulan 'WhatsApp 5 yıl ücretsiz' haberi gerçek dışı çıktı

Akıllı telefon uygulaması olan WhatsApp ile ilgili "5 yıl ücretsiz üyelik için bu mesajı paylaşın" haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İnternet üzerinden mesajlaşma, video yollama, ses kaydı yollama, resim yollama gibi özellikleri taşıyan uygulama dalga konusu oldu.

Henüz tam olarak belirlenemeyen gruplarca hazırlanıp kullanıcılarına mesaj gönderildi. Mesaj adete bir kandil mesajı gibi kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Gönderilen mesajda WhatsApp'ın 10.yılını kutladığı ve mesajı 10 arkdaşına gönderdiğin takdirde uyglamanın 5 sene boyunca ücretsiz kullanılacağı belirtildi. Sosyal medyada kısa zamanda yayılan bu haber bir an heyecan yaratsada daha sonra yalan olduğu anlaşıldı. Kullanıcılar WhatsApp'ın Android teknolojisi ile geldiğini ve bununda 10 yıllık geçmişinin olmadığı anladı.

Konu ile ilgili WhatsApp'tan ise henüz bir açıklama gelmedi

İşte o ileti:

"WhatsApp 10. yılını kutluyor. Bizi desteklediğiniz için siz değerli üyelerimize teşekkürü borç biliriz. Bu mesajı Whatsapp kullanıcısı 10 arkadaşınıza illettiğiniz taktirde 5 sene ücretsiz whatsapp kullanma hakkını kazanacaksınız.

İnandırıcı gelmedimi? Web sayfamız da konuyla ilgili açıklamamıza göz atabilirsiniz: www.whatsapp.com

Mesajınız 10 whatsapp üyemize ulaştıktan sonra kutucuk yeşil olacak ve siz 5 sene ücretsiz üyelik kazanmışv olacaksınız tebrikler!!!"