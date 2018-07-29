Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri?

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da bugüne kadar en çok kullanılan emoji, "gözlerinden yaş gelerek gülme" emojisi oldu. Emoji, 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için 'girdi' simgesi oldu.

BBC'den Joey D'Urso'nun aktardığına göre, Matthew Rothenberg'in geliştirdiği Emoji Tracker adlı araç, Twitter'da yapılan her bir paylaşımı inceleyerek emojilerin kaç kere kullanıldığını sayıyor.

Araç 2013 yılında geliştirildiğinden beri her dilde atılan 23 milyar tweeti inceledi.

Bugüne kadar en çok kullanılan emoji, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi. Bu 2 milyardan fazla kullanılırken en az kullanılan emoji unvanının son dönemdeki sahibi ise Latin harfleri için girdi simgesi oldu.

Rothenberg "İnsanların değişik emojileri nasıl kullandığını merak ediyordum. Farklı emojilerin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını görmek genellikle ilginç ve beklenmedik şeyleri gösterebiliyor" diyor.