T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Galatasaray’ın Sivas’ı yenmesinin ardından, Twitter’a “Fener’i ateş bastı” diye yazınca sosyal medyayı karıştırdı.

Buse Terim’e tepkiler büyüdü

Hürriyet'in haberine göre, çoğu hakaret içerikli twitler, genç kızı tüm dünyada trend topic haline getirdi. Hiç beklemediği bu tepki üzerine o twit’i silip sayfasına da şifre koyan Terim’e ünlülerin yazdıkları moral oldu. Cem Davran, yazılanlar nedeniyle spordan soğuduğunu belirtirken, Emre Karayel, “Onları yazanlar insan olamaz” diye sert bir çıkış yaptı.

Haluk Levent: Şu sosyal medya bizleri ileri götüreceğine hayvanlaştırıyor. Dün Volkan Demirel’in karısına, bugün Buse Terim’e... Ey Freud, ne sahtekâr filozofmuşsun... Köpekleri anlarım, kazmaları anlarım, ama cici cici görüntüleriyle Buse ya da Zeynep hakkında küfür eden kadın müsveddelerini tanımak istemem. Onlar ki yobazlığın ve gericiliğin temsilcileridir. Onlar ki erkeğin kadına yapacağı kötülüğün daha fazlasını yapanlardır.

Emre Karayel: Buse Terim için o entry’yi açanlar taraftar olamazlar çünkü insan değiller! Yazıklar olsun. Spordan soğuttunuz beni.

Cem Davran: Artık çoluk çocuk üzerinden kaba bir rekabet oluşması ne fena. Alt tarafı futbol, ne olacak yahu...

Buse Terim ne yazdı

Allah’ım sana şükürler olsun. Fener’i Ateş bastı. Şampiyonluk yakın, meşaleyi yakın. Senin yüzün hep gülsün babacım. Aslanlar size helal olsun.



