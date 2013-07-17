Twitter'da 'badem IQlar' tartışması

Twitter'da Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in eşi Meltem Ünal Erzen'in attığı tweet büyük tartışma yarattı.

Erzen attığı tweette "Hah iftarları bitti galiba... Düşmeye başladılar Badem IQlar..." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere gelen yoğun tepkiler üzerine Erzen'in yazdıklarının Top Tweet olmasıyla birlikte, Ateş Ünal Erzen Twitter üzerinden özür diledi. Erzen, "Eşimin yazdıklarının yanlış yorumlanması her türlü inanca saygılı; yürekten inanan ve her türlü desteği veren bir aile olarak bizi derinden üzmüştür" diyerek kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Meltem Ünal Erzen ve Ateş Ünal Erzen'in tweetleri şöyle: