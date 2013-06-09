Twitter'da 'AKM'nin içi tamamen yıkıldı, her an çökebilir' uyarısı

Taksim'de Gezi Parkı için toplanan eylemciler meydanı doldurdu. Tarihinin belki de en kalabalık gecesinin yaşandığı Taksim'de eylemcilerden bir kısmı AKM'nin çatısına çıktı, ancak restorasyonda olan bina o kalabalığı kaldıracak kadar güvenli değil.
Twitter'da "AKM'nin çatısından inin" başlığı altında uyarılar yapılmaya başlandı. Yapılan uyarılarda AKM'nin içinin tamamen yıkıldığı, çatısının da çökmek üzere olduğu söyleniyor.
İşte o tweetler:
monvüğ @monvue
LAN AKM' BİNASİ COK RİSKLİ BİR HAL ALDI. CİKMAYİN MERDİVENLER VE CATİ KOTU DURUMDA. YAYİN SUNU YA.
altan @littleiv3 5m
AKM'nin çatısına çıkan eşi dostu uyarın lütfen, çökme tehlikesinden bahsediliyor. Aman diyim kendi kendimize zarar vermeyelim bir de.
Birhan Keskin @birhankeskin
Herkes birbirine iletsin lütfen. AKM binasının sallandığına ve çatısının iyi olmadığına dair tivitler var. Yayalım Arkadaşlarımızı uyaralım
Argostroloji @Argostroloji
AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla diyorlar! İnsenize lan aşşa!!!
Mr Hure @MrHure
Akm çatışında insanların ne işi var!! O binanın çökmesi halinde meydana ne ambulans girebilir ne de itfaiye! Haklıyken haksız oluruz!
barbaros altug @barbarosaltug
AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla! Etrafını kapatın ve insan çıkarmayın! Direniş bu yüzden dağılacak ha!
zaferalgoz @zaferalgoz
DİKKAT...AKM İNSAAT HALİNDE HALA...ASANSÖR VE CATİYA DİKKAT...
Serdar Soydan @serdarsoydan 17m
Arkadaşlar AKM'ye çıkan insanları acilen indirmek gerek. Belki etrafını da çevirmek. Yarın daha da kalabalık olacak meydan zira.
fırat TANIŞ @firattanis
ARKADAŞLAR RESTORASYONDA OLAN AKM ÇATISINI LÜTFEN BOŞALTIN ....LÜTFEN .... RTRTRRT
ahmet mümtaz taylan @taylan1789
"Taksim AKM'nin çatısı güvenli değil" uyarılarına kulak verin! Acilen boşaltılmalı! İnisiyatif sahipleri harekete geçin lütfen!
barbaros altug @barbarosaltug
AKM sallanıyor insenize tepesinden! İçi tamamen yıkık binanın çöktü çökecek! İndirsenize insanları!
Serkan Altunorak @srknaltunorak
Lütfen Taksim'deki arkadaşlarımıza ulaşalım, AKM'nin çatısını boşaltalım. Ağırlık fazla, tavan zayıf. Kutlama kazaya, katliama dönüşmesin..
Yapılan bu uyarıların ardından çatının boşaltıldığı öğrenildi.