Twitter'da 'AKM'nin içi tamamen yıkıldı, her an çökebilir' uyarısı

Taksim'de Gezi Parkı için toplanan eylemciler meydanı doldurdu. Tarihinin belki de en kalabalık gecesinin yaşandığı Taksim'de eylemcilerden bir kısmı AKM'nin çatısına çıktı, ancak restorasyonda olan bina o kalabalığı kaldıracak kadar güvenli değil.

Twitter'da "AKM'nin çatısından inin" başlığı altında uyarılar yapılmaya başlandı. Yapılan uyarılarda AKM'nin içinin tamamen yıkıldığı, çatısının da çökmek üzere olduğu söyleniyor.

İşte o tweetler:

monvüğ @monvue

LAN AKM' BİNASİ COK RİSKLİ BİR HAL ALDI. CİKMAYİN MERDİVENLER VE CATİ KOTU DURUMDA. YAYİN SUNU YA.

altan @littleiv3 5m

AKM'nin çatısına çıkan eşi dostu uyarın lütfen, çökme tehlikesinden bahsediliyor. Aman diyim kendi kendimize zarar vermeyelim bir de.

Birhan Keskin @birhankeskin

Herkes birbirine iletsin lütfen. AKM binasının sallandığına ve çatısının iyi olmadığına dair tivitler var. Yayalım Arkadaşlarımızı uyaralım

Argostroloji @Argostroloji

AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla diyorlar! İnsenize lan aşşa!!!

Mr Hure @MrHure

Akm çatışında insanların ne işi var!! O binanın çökmesi halinde meydana ne ambulans girebilir ne de itfaiye! Haklıyken haksız oluruz!

barbaros altug @barbarosaltug

AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla! Etrafını kapatın ve insan çıkarmayın! Direniş bu yüzden dağılacak ha!

zaferalgoz @zaferalgoz

DİKKAT...AKM İNSAAT HALİNDE HALA...ASANSÖR VE CATİYA DİKKAT...

Serdar Soydan @serdarsoydan 17m

Arkadaşlar AKM'ye çıkan insanları acilen indirmek gerek. Belki etrafını da çevirmek. Yarın daha da kalabalık olacak meydan zira.

fırat TANIŞ @firattanis

ARKADAŞLAR RESTORASYONDA OLAN AKM ÇATISINI LÜTFEN BOŞALTIN ....LÜTFEN .... RTRTRRT

ahmet mümtaz taylan @taylan1789

"Taksim AKM'nin çatısı güvenli değil" uyarılarına kulak verin! Acilen boşaltılmalı! İnisiyatif sahipleri harekete geçin lütfen!

barbaros altug @barbarosaltug

AKM sallanıyor insenize tepesinden! İçi tamamen yıkık binanın çöktü çökecek! İndirsenize insanları!

Serkan Altunorak @srknaltunorak

Lütfen Taksim'deki arkadaşlarımıza ulaşalım, AKM'nin çatısını boşaltalım. Ağırlık fazla, tavan zayıf. Kutlama kazaya, katliama dönüşmesin..

Yapılan bu uyarıların ardından çatının boşaltıldığı öğrenildi.