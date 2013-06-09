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Twitter'da 'AKM'nin içi tamamen yıkıldı, her an çökebilir' uyarısı

Taksim'de devam eden eylemlerde AKM'nin çatısına çıkanlara Twitter'dan "AKM'nin çatısı her an çökebilir, inin' uyarısı yapıldı

09 Haziran 2013 02:04

Taksim'de Gezi Parkı için toplanan eylemciler meydanı doldurdu. Tarihinin belki de en kalabalık gecesinin yaşandığı Taksim'de eylemcilerden bir kısmı AKM'nin çatısına çıktı, ancak restorasyonda olan bina o kalabalığı kaldıracak kadar güvenli değil.

Twitter'da "AKM'nin çatısından inin" başlığı altında uyarılar yapılmaya başlandı. Yapılan uyarılarda AKM'nin içinin tamamen yıkıldığı, çatısının da çökmek üzere olduğu söyleniyor.

İşte o tweetler:

monvüğ @monvue
LAN AKM' BİNASİ COK RİSKLİ BİR HAL ALDI. CİKMAYİN MERDİVENLER VE CATİ KOTU DURUMDA. YAYİN SUNU YA.

altan @littleiv3 5m
AKM'nin çatısına çıkan eşi dostu uyarın lütfen, çökme tehlikesinden bahsediliyor. Aman diyim kendi kendimize zarar vermeyelim bir de.

Birhan Keskin @birhankeskin
Herkes birbirine iletsin lütfen. AKM binasının sallandığına ve çatısının iyi olmadığına dair tivitler var. Yayalım Arkadaşlarımızı uyaralım

Argostroloji @Argostroloji
AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla diyorlar! İnsenize lan aşşa!!!

Mr Hure @MrHure
Akm çatışında insanların ne işi var!! O binanın çökmesi halinde meydana ne ambulans girebilir ne de itfaiye! Haklıyken haksız oluruz!

barbaros altug @barbarosaltug
AKMnin içi tamamen yıkıldı! Çatı her an çökebilir ağırlıkla! Etrafını kapatın ve insan çıkarmayın! Direniş bu yüzden dağılacak ha!

zaferalgoz @zaferalgoz
DİKKAT...AKM İNSAAT HALİNDE HALA...ASANSÖR VE CATİYA DİKKAT...

Serdar Soydan @serdarsoydan 17m
Arkadaşlar AKM'ye çıkan insanları acilen indirmek gerek. Belki etrafını da çevirmek. Yarın daha da kalabalık olacak meydan zira.

fırat TANIŞ @firattanis
ARKADAŞLAR RESTORASYONDA OLAN AKM ÇATISINI LÜTFEN BOŞALTIN ....LÜTFEN .... RTRTRRT

ahmet mümtaz taylan @taylan1789
"Taksim AKM'nin çatısı güvenli değil" uyarılarına kulak verin! Acilen boşaltılmalı! İnisiyatif sahipleri harekete geçin lütfen!

barbaros altug @barbarosaltug
AKM sallanıyor insenize tepesinden! İçi tamamen yıkık binanın çöktü çökecek! İndirsenize insanları!

Serkan Altunorak @srknaltunorak
Lütfen Taksim'deki arkadaşlarımıza ulaşalım, AKM'nin çatısını boşaltalım. Ağırlık fazla, tavan zayıf. Kutlama kazaya, katliama dönüşmesin..

Yapılan bu uyarıların ardından çatının boşaltıldığı öğrenildi.

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