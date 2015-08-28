T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'a yapılan 'içerik kaldırma talepleri'nin 4'te 3'ü Türkiye'den geldi

Türkiye'nin talepleri doğrultusunda 1978 hesap belirlendi, 125'i donduruldu, 1668 mesaj da silindi

28 Ağustos 2015 21:21

Türkiye,  2015'in ilk yarısında Twitter'dan en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ülke oldu. Devlet kurumları ve mahkemeler, yılın ilk altı ayında sosyal medya sitesi Twitter'dan toplamda 1003 içerik kaldırma talebinde bulunurken, taleplerin yüzde 72'si ise Türk yetkililerden geldi. Türkiye'yi yüzde 7'yle Rusya ve yüzde 4'le Güney Kore takip etti.

Business HT'de yer alan habere göre, Twitter'ın yayınladığı Şeffaflık Raporu'na göre, içerik kaldırılması için en çok talepte bulunan ülkeler listesinde, Türkiye açık ara birinci oldu. Toplam içerik kaldırma talepleri de geçen yılın ikinci yarısına kıyasla yüzde 26 arttı.

Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Twitter 1978 hesap belirledi, 125 hesap donduruldu, 1668 mesaj da silindi. Söz konusu taleplerin büyük bir kısmının 'İftira ve kişisel hak ihlallerinden' kaynaklandığı belirtildi.

ETİKETLER

twitterşeffaflık raporuiçerik kaldırmasansür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24