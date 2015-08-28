Twitter'a yapılan 'içerik kaldırma talepleri'nin 4'te 3'ü Türkiye'den geldi

Türkiye, 2015'in ilk yarısında Twitter'dan en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ülke oldu. Devlet kurumları ve mahkemeler, yılın ilk altı ayında sosyal medya sitesi Twitter'dan toplamda 1003 içerik kaldırma talebinde bulunurken, taleplerin yüzde 72'si ise Türk yetkililerden geldi. Türkiye'yi yüzde 7'yle Rusya ve yüzde 4'le Güney Kore takip etti.

Business HT'de yer alan habere göre, Twitter'ın yayınladığı Şeffaflık Raporu'na göre, içerik kaldırılması için en çok talepte bulunan ülkeler listesinde, Türkiye açık ara birinci oldu. Toplam içerik kaldırma talepleri de geçen yılın ikinci yarısına kıyasla yüzde 26 arttı.

Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Twitter 1978 hesap belirledi, 125 hesap donduruldu, 1668 mesaj da silindi. Söz konusu taleplerin büyük bir kısmının 'İftira ve kişisel hak ihlallerinden' kaynaklandığı belirtildi.