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Yaşam

Twitter'a da 'sohbet' geliyor

Sürekli kendini yenileyen mikroblog ağı Twitter, bir eklenti sayesinde üyeler arasında chat imkanı sunuyor.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Sürekli kendini yenileyen mikroblog ağı Twitter, bir eklenti sayesinde üyeler arasında chat imkanı sunuyor.


Facebook'tan sonra en çok ilgi gören sosyal ağ Twitter'da 'sohbet' dönemi başlıyor.


Yapılan açıklamaya göre bundan böyle Twitter üzerinde -aynı Facebook chat gibi- arkadaşlarla sohbet edilebilecek. Özel mesajlaşmayı chat'e dönüştüren bu servis, Bonfire adındaki eklentiyle mümkün oluyor.


Sosyal ağlar için uygulama geliştiren Bonfire ekibi bu sefer Twitter için özel bir çalışma yaptı. Tanıtılan tarayıcı eklentisi sayesinde mikro blog hesabınız chat özelliğine kavuşuyor. Görsel anlamda oldukça hoş duran yazılımı kullanan arkadaşlarınızla kolaylıkla muhabbet edebiliyorsunuz.


Techno-labs'in haberine göre şu sıralar beta sürecinde olan eklentiyi ilk kullananlardan olmak için 'ön kayıt' yaptırmak gerekiyor.

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