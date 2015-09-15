Twitter'a 'aç-kapa' yapılmış!

Uydu üzerinden yayıncılık hizmeti veren Türksat, abonelerine Twitter’a erişimin sağlanamadığı 8 Eylül gecesinde sitenin “mahkeme kararıyla engellendiğini” açıkladı.

Kablotvbilgi@turksat.com.tr adresinden, bilgi talep eden bir kullanıcıya gönderilen mailde, “http://www.twitter.com web sitesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından mahkeme kararı ile engellenmiştir” denildi.T24’ün ulaşmaya çalıştığı Türksat yetkilileri, ilgili mahkeme kararının paylaşılması talebini kabul etmedi.

Türkiye’de Twitter ilk kez 21 Mart 2014’te yasaklanmıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Twitter mwitter, kökünü kazıyacağız” sözlerini sarf ettikten bir gün sonra yolsuzluk iddiaları içeren ses kayıtlarına ilişkin olarak gelen ve yaklaşık 15 gün süren yasağın ardından Twitter iki kez daha kapatıldı. İkincisi DHKP-C’nin savcı Mehmet Selim Kiraz cinayeti, üçüncüsü 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamına ilişkin görüntüler nedeniyle getirilen yasağın, Twitter'a 8 Eylül gecesi neden getirildiği bilinmiyor. Aynı gün, sabah saatlerinde PKK’nın düzenlediği açıklanan bombalı saldırı sonucu Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden 13 polis hayatını kaybetmişti.

8 Eylül Salı gecesi Türkiye’deki internet kullanıcıları Twitter’a erişim sağlayamamış, 9 Eylül Çarşamba sabahı itibarıyla Twitter’ın sorunsuz çalıştığı görülmüştü. Gelişme “Twitter’a erişim yasağa mı getirildi” içerikli haberlere neden olurken, bir kullanıcısının Türksat Kablo TV üzerinden internet hizmeti veren Uydunet’ten bilgi talebi üzerine Turksat’tan gönderilen yanıt, Twitter’ın 8 Eylül gecesinde engellendiğini ortaya çıkardı.

Turksat’tan ilgili kullanıcıya gelen yanıt şöyle:

“Tarafımıza belirtmiş olduğunuz http://www.twitter.com web sitesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından mahkeme kararı ile engellenmiş; tarafımıza tebliğ edilerek sistemlerimizde otomatik olarak web sitesine erişim engellenmiştir.”

‘Mahkeme kararı olmadan

ağ genişliği kısıtlanıyor’

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, Twitter’a erişimin zaman zaman yavaşlamasıyla ilgili olarak “ağ tarafsızlığı” (network neutrality) ilkesinin ihlal edildiğini belirterek “Saldırı haberleri geldiğinde, Gezi Parkı gibi toplumsal olaylarda ağ genişliği (bandwith) mahkeme kararı olmadan kısıtlanarak, söz konusu sitelere giren kullanıcı sayısı azaltılıyor” dedi. Nebil, bu durumu “Köprüye giden yollardaki şerit sayısı düşürülüyor ve sosyal medya sitelerinin ‘prime time’larında erişim gayrı hukuki yollarla yavaşlatılıyor” ifadesiyle açıkladı.

‘5 yıldır fiber yatırımına izin verilmiyor’

Füsun Sarp Nebil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Telekom dışındaki hiçbir operatöre 5 yıldır fiber internet için altyapı çalışması yapılmadığını da belirterek, “Devlet internetin hızlanmasını istemiyor” diye konuştu.

21 tweete erişim engeli

2 Eylül’de İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine 16 farklı Twitter hesabından atılan 21 tweete erişimin engellendiği öğrenildi. Silinen tweetlerin eski Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Binali Yıldırım’la ilgili olduğu iddia edildi.