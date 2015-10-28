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Bilim / Teknoloji

Twitter zarar etmeye devam ediyor

Twitter, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

28 Ekim 2015 17:54

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 175 milyon dolar zarar açıklayan sosyal ağ Twitter'ın bu yılın aynı dönemindeki zararı 132 milyon dolara düştü.

Twitter, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.  Twitter, 2015’in üçüncü çeyreğinde 569 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Twitter’ın reklamlardan elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 513 milyon dolara ulaştı. Şirket, data lisanslama ve diğer kalemlerden de 56 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin uluslararası geliri de yüzde 65 artarak 121 milyon dolardan 199 milyon dolara yükseldi ve toplam gelirlerinin yüzde 35’ine denk geldi. Twitter, 2014’ün aynı döneminde 361,3 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Öte yandan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 175 milyon dolar zarar açıklayan Twitter’ın bu yılın aynı dönemindeki zararı 132 milyon dolara düştü.

Twitter’ın aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 11 artarak 320 milyona ulaştı.

Twitter’ın CEO’su Dick Costolo, güçlü bir mali dönem görmeye devam ettiklerini belirterek, büyümek için yol haritalarını basitleştirdiklerini ifade etti.

New York borsasında Twitter hisselerinde değer kaybı, üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yüzde 12’e ulaştı.

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