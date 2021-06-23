Twitter yeni özelliğini duyurdu: Atılan tweetler, Instagram hikayelerine eklenilebilecek

Twitter, geliştirdiği yeni özelliği ile atılan tweetleri kolaylıkla Instagram hikayelerine eklenilebileceğini duyurdu.

Twitter, paylaşılan bir tweet’i kullanıcıların Instagram hikayelerine ekleyebilmesi için iOS uygulamasında testlere başladı. Yapılan çalışmalar sonrası artık tweet’in altında yer alan ‘Paylaş‘ simgesine tıklayarak Instagram Hikayeler seçeneğine erişilebilinecek. Şirket duyuruyu resmi hesabından yaptı.

Paylaşılan tweet ile ilgili Instagram‘da herhangi bir etkileşimde bulunulamıyor. Yani Instagram hikayenizi gören birisi gönderiye tıklayarak Twitter platformuna gidemiyor.

Twitter bu özelliği geliştirme amaçlarına ilişkin, “Şu anda Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmayı test ediyoruz. Kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarında Tweet paylaştıklarını iyi bilmekle birlikte onların hikayelerde gönderi paylaşmasını daha da kolaylaştırmak için yeni yollar arıyoruz.” ifadelerini kullandı.