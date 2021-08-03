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Dünya

Twitter, yanlış bilgilerin önüne geçmek için iki büyük haber kurumuyla iş birliğine geçiyor

03 Ağustos 2021 14:21

Twitter, platformda yanlış bilgilerin ayrılması için Reuters ve The Associated Press gibi büyük haber kurumlarıyla birlikte çalışma kararı aldı.

BBC’de yer alan habere göre, Reuters ve Associated Press gündem olan ve yüksek oranda tweetlere konu olan meselelerde arka plan bilgisi  ve içerik sunacak. Twitter, bu şekilde yanlış bilgilerin ayrıştırılmasını amaçlıyor. 

Twitter, bu iş birliği sayesinde gerçeklerle ilgili tartışmalar çıktığında doğru, güvenilir bilgiye hızlıca ulaşacaklarını açıkladı. 

Bu, son zamanlarda yanlış bilginin yayılmasına ilişkin ciddi eleştiriler alan sosyal medya platformunun doğru ve güvenilir bilgi için haber kurumlarıyla yaptığı ilk iş birliği oldu. 

Reuters ve AP benzer bir şekilde doğrulama için Facebook’la çalışıyor. 

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