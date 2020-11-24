Twitter yanlış bilgi içeren paylaşımları beğenenler için uyarı penceresi açacak!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kullanıcılar yanlış bilgi etiketi taşıyan bir tweete beğenmeye kalktıklarında beğenmeden önce kullanıcıları uyaracak.



Sosyal medya platformları, yüzbinlerce kişiye ulaşan yanlış bilgilere karşı başlattığı denetim müdahalesini, ABD başkanlık seçimlerinde katılaştırmıştı.

Webtekno'nun haberine göre; ABD seçimleri boyunca Twitter, yanlış bilgiler içeren tweetlere karşı oldukça proaktif bir yaklaşım sergiledi ve bu kapsamda mevcut ABD başkanı Donald Trump’ın tweetleri dahi “Yanlış bilgiler içeriyor” şeklinde etiketlenmişti. Twitter şimdi ise yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketlemedeki yaklaşımını daha da katılaştıracağını açıkladı.

Pencereyle uyaracak

Twitter’ın açıklamalarına göre artık kullanıcılar, yanlış bilgi etiketine sahip bir tweeti beğenmeye çalıştıklarında bir açılır pencere uyarısı ile karşılaşacaklar.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre tweetlere eklenen uyarı etiketleri, yanlış ya da yanıltıcı bilgilerin yayılmasını yüzde 29 azaltmayı başarmış durumda.



Yanlış bilgiler içeren tweetlerin beğeni sayılarını azaltmak, hem bu tweetlerin farklı kullanıcıların ana sayfasına düşmesinin önüne geçecek, hem de daha fazla beğeni almak isteyenlerin yanıltıcı bilgilere başvurmasını engelleyecek.