Twitter ve Facebook yasaklarına karşı yeni uygulama

Twitter, bazı ülkelerde sürekli olarak engellenmesinden kaynaklanan mağduriyetleri gidermek amacıyla ''Ooniprobe''' adında yeni bir uygulama geliştirdi.

CNN'in haberine göre, "Şebeke Müdahalesi Açık Gözlemevi (OONI)" adı verilen proje, 2012 yılında Tor Project tarafından yaratıldı. "Ooniprobe" adı verilen uygulamayla, internete müdahale ve sansür takip edilebilecek ve kullanıcıyı bundan kurtulma konusunda bilgilendirecek.

Aralarında Facebook, Twitter ve WhatsApp'ın da bulunduğu 1200 internet sitesini test eden uygulama, bant aralığına göre aynı anda 10 ila 20 siteyi 90 saniye boyunca test edebiliyor.

Test sonucunda engellendiği tespit edilen siteler kırmızı, serbest sitelerse yeşil ile işaretleniyor.

OONI, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ethiyopya ve Sudan'da internetin sansürlendiğini tespit etmişti.

Uygulama, yalnızca yasaklı siteleri değil, o sitelerin nasıl yasaklandığını ve yasağı aşma yöntemlerini de kullanıcıya bildirecek.