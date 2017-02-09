T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter ve Facebook yasaklarına karşı yeni uygulama

Twitter, Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde sık sık engellenmesi nedeniyle kullanıcılarını mağdur etmemek için yeni bir uygulama geliştirdi

09 Şubat 2017 23:53

Twitter, bazı ülkelerde sürekli olarak engellenmesinden kaynaklanan mağduriyetleri gidermek amacıyla ''Ooniprobe''' adında yeni bir uygulama geliştirdi. 

CNN'in haberine göre, "Şebeke Müdahalesi Açık Gözlemevi (OONI)" adı verilen proje, 2012 yılında Tor Project tarafından yaratıldı. "Ooniprobe" adı verilen uygulamayla, internete müdahale ve sansür takip edilebilecek ve kullanıcıyı bundan kurtulma konusunda bilgilendirecek.

Aralarında Facebook, Twitter ve WhatsApp'ın da bulunduğu 1200 internet sitesini test eden uygulama, bant aralığına göre aynı anda 10 ila 20 siteyi 90 saniye boyunca test edebiliyor.

Test sonucunda engellendiği tespit edilen siteler kırmızı, serbest sitelerse yeşil ile işaretleniyor.

OONI, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ethiyopya ve Sudan'da internetin sansürlendiğini tespit etmişti.

Uygulama, yalnızca yasaklı siteleri değil, o sitelerin nasıl yasaklandığını ve yasağı aşma yöntemlerini de kullanıcıya bildirecek.

 

ETİKETLER

facebooktwitteryasakinternetsansürengelleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24