Twitter ve Facebook için 'online ihbar hattı' kuruldu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, sosyal medyada kişisel verileri paylaşılan kullanıcıların, ilgili şirketin yardım merkezine online olarak ulaşması ve sorununu hızlı bir şekilde iletmesinin kolaylaştığını belirterek,"https://www.ihbarweb.org.tr/ohg/ adresinden başvuruda bulunan kişinin hukuksuz olduğunu iddia ettiği içerikle ilgili 24 saat içinde mahkeme kararı alması gerekmektedir" dedi.

Acarer, son yıllarda hızla yaygınlaşan internet ortamında kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin, vatandaşlara, alınması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulundu.

Milyarlarca içerik

İnternetin, eğlenceden ticarete, resmi hizmetlerden eğitim sektörüne hayatın her alanında kullanımının hızlı bir şekilde artmasıyla yeni düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Acarer, internette yer alan içeriklerin bireysel ya da kurumsal hakların korunması ve olası ihlallerin önüne geçilmesi adına teknik ve hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını anımsattı. Saniyede milyarlarca içeriğin dolaşımda olduğu internet ağında, kullanıcıların zaman zaman istenmeyen durumlarla karşılaştığını dile getiren Acarer, birçok teknoloji firmasının kullanıcıları için yardım merkezleri kurduğunu, kullanıcıların şikayetlerinin bu merkezler aracılığıyla çözüldüğünü anlattı.

Bilgiler eksiksiz aktarılmalı

Bunun çok önemli bir nokta olduğunun altını çizen Acarer, "Bir çok kullanıcı Twitter ya da Facebook'ta kendi adına hesap açılıp kişisel verileri paylaşıldığında doğal olarak panik olabilmektedir. Kullanıcıların bu noktada ivedilikle ilgili şirketin yardım merkezine online ulaşması ve sorununu iletmesi oldukça kolaylaştırılmıştır" diye konuştu. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, şikayet süreçlerinin sabırla takibi ve talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak karşı tarafa iletilmesi olduğunu belirten Acarer, sorulan sorulara verilen cevaplar ve istenen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesinden hemen sonra ilgili şirketçe reaksiyon alınıp sorunun çözümünün sağlandığını kaydetti.

Özel hayatın ihlali

Acarer, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebileceklerini söyledi. TİB'in gelen talebi ivedilikle Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) bildirildiğini ifade eden Acarer, "EBS dört saat içinde tedbir kararını uygulamakla yükümlüdür. https://www.ihbarweb.org.tr/ohg/ adresi üzerinden yapılacak olan başvurularda, başvuru kılavuzunun dikkatlice incelenerek gerekli formların doldurulması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişinin hukuksuz olduğunu iddia ettiği içerikle ilgili 24 saat içinde mahkemeye başvurarak mahkeme kararı alması gerekmektedir" diye konuştu.

Sulh ceza hakimliğine gidebilirler

Acarer, internet ortamında kişilik hakları ihlal edilen yapması gerekenleri ise şöyle anlattı: "Söz konusu kişiler, öncelikle içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemiyle içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak, içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 24 saat içinde cevaplandırılır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim, bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir. 5651 Sayılı Kanunla kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişilere içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesini talep etme hakkı verilmiştir."

Bilgilendirici broşür

BTK Başkanı Acarer, TİB'in bu konuda yol gösterici olması maksadıyla bir doküman hazırladığını ifade ederek, "www.tib.gov.tr" adresinden söz konusu dokümana ulaşılarak bazı internet siteleri için içerik şikayet süreçleri ve iletişim bilgilerine erişilebileceğini söyledi.