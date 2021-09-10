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Bilim / Teknoloji

Twitter, otomatik paylaşım yapan 'bot hesapları' ifşa edecek

10 Eylül 2021 16:36

Twitter, otomatik paylaşımlar yapan 'bot hesaplar'ın tespit edileceği yeni özelliğini duyurdu. 

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yapan hesaplar, artık özel bir etikete sahip olacaklar. Bu sayede kullanıcılar, otomatik ve bot hesaplarla ilgili bilgi sahibi olabilecekler.

webtekno.com'da yer alan habere göre; Twitter'da otomatik paylaşım yapan pek çok hesap var. Bu hesaplar, günün belirli saatlerinde ya da belirli aralıklarla, aynı içeriğin güncel halini paylaşıyorlar. Bu bir hava durumu bildirimi ya da günlük Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili çeşitli veriler olabiliyor. İşte Twitter'ın kısıtlı bir geliştirici kitlesiyle test etmeye başladığı yeni özellik, bu tür hesapları etiketleyecek.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre test edilen yeni etiket, kullanıcıların akış sayfalarında da karşılarına çıkacak.

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