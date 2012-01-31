T24 LogoT24 Logo
Dünya

Twitter mesajı yüzünden ABD'ye alınmadılar!

Los Angeles'a gitmeden önce Twitter'da "ABD'yi yok etmeye gidiyorum" yazan Emily Bunting ve arkadaşı, havaalanında gözaltına alındı.

31 Ocak 2012 02:00


T24 - Los Angeles'a gitmeden önce Twitter'da "ABD'yi yok etmeye gidiyorum" yazan Emily Bunting ve arkadaşı, havaalanında gözaltına alındı.

İrlandalı Leigh Van Bryan, Twitter’a “Amerika’yı mahvetmeye gitmeden önce bu haftayı dedikodu için boş tutuyorum” yazdı. Bu mesajdan bir hafta sonra İngiliz arkadaşı Emily Bunting’le, Los Angeles Havalimanı’na inen Bryan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.


Yok etmek değil, parti yapmak

HaberTürk'te yer alan habere  göre; yaklaşık 5 saat sorgulanan Bryan, ısrarla İngiltere’de “destroy” (yok etmek, mahvetmek, yıkmak) ifadesinin sokak dilinde “parti yapmak” anlamında kullanıldığını söylediyse de güvenlik güçlerini ikna etmedi.

Geceyi Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının tutulduğu bir hücrede geçiren ikili, ertesi sabah ilk uçakla İngiltere’ye geri gönderildi. Terörist muamelesi gördüklerini söyleyen Bryan ve Bunting “Twitter’daki birkaç kelime nedeniyle bunları yaşadığımıza inanamıyoruz” dedi.


Maç kaybettiren mesaj
 
Bir başka ilginç Twitter kazası da İngiltere'de yaşandı. Preston North End futbol takımının teknik direktörü Graham Westley, maç öncesi futbolculara “Otelimiz çok yüksek. El Kaide saldırılarına hedef olabilir. Alçaktan uçan uçaklara dikkat edin” mesajı attı. Bütün gece uyumayan futbolcular, maçı 2-1 kaybetti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24