Twitter mesajı yüzünden ABD'ye alınmadılar!



T24 - Los Angeles'a gitmeden önce Twitter'da "ABD'yi yok etmeye gidiyorum" yazan Emily Bunting ve arkadaşı, havaalanında gözaltına alındı.



İrlandalı Leigh Van Bryan, Twitter’a “Amerika’yı mahvetmeye gitmeden önce bu haftayı dedikodu için boş tutuyorum” yazdı. Bu mesajdan bir hafta sonra İngiliz arkadaşı Emily Bunting’le, Los Angeles Havalimanı’na inen Bryan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.





Yok etmek değil, parti yapmak



HaberTürk'te yer alan habere göre; yaklaşık 5 saat sorgulanan Bryan, ısrarla İngiltere’de “destroy” (yok etmek, mahvetmek, yıkmak) ifadesinin sokak dilinde “parti yapmak” anlamında kullanıldığını söylediyse de güvenlik güçlerini ikna etmedi.



Geceyi Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının tutulduğu bir hücrede geçiren ikili, ertesi sabah ilk uçakla İngiltere’ye geri gönderildi. Terörist muamelesi gördüklerini söyleyen Bryan ve Bunting “Twitter’daki birkaç kelime nedeniyle bunları yaşadığımıza inanamıyoruz” dedi.





Maç kaybettiren mesaj



Bir başka ilginç Twitter kazası da İngiltere'de yaşandı. Preston North End futbol takımının teknik direktörü Graham Westley, maç öncesi futbolculara “Otelimiz çok yüksek. El Kaide saldırılarına hedef olabilir. Alçaktan uçan uçaklara dikkat edin” mesajı attı. Bütün gece uyumayan futbolcular, maçı 2-1 kaybetti.





