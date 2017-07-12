Twitter kullanıcıları Trump'ı mahkemeye verdi

ABD'de Twitter hesapları erişime kapatılan 7 kişi, Başkan Donald Trump'ı dava etti. New York Columbia Üniversitesi Knight First Amendment Enstitüsü, Trump ya da yakın görevlileri tarafından hedapları bloke edilenler adına yetkili mahkemeye dava dilekçesi sundu.

Dava dilekçesinde kullanıcıların "kamusal bir platformdan yararlanma hakkının önlenmesinin anayasayla teminat altına alınmış olan düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu' belirtildi.

Donald Trump özel ve resmi olmak üzere iki Twitter hesabı kullanıyor. Özel profilinin 33 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor. Başkan'a dava açan Twitter kullanıcıları, Başkanın politikalarını eleştirdikleri için Trump'un özel Twitter hesabına girişlerinin bloke edildiğini savunuyorlar.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Başkan'ın sosyal medya sorumlusu Daniel Scavino'yu da hedef alan dava dilekçesinde Donald Trump'ın kendi görüşlerine uymayan mesajların sosyal medyada yayınlanmasını önlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Basın ve fikir özgürlüğünü savunan Columbia Üniversitesi'ne bağlı enstitünün Twitter engellemeleriyle ilgili şikayet mektubu henüz Beyaz Saray tarafından yanıtlanmadı.

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DW/afp/AG/GA