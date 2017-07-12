T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Twitter kullanıcıları Trump'ı mahkemeye verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesapları bloke edilen kullanıcılar tarafından mahkemeye verildi. Trump’ın, düşünce özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığı belirtildi.

12 Temmuz 2017 15:04

ABD'de Twitter hesapları erişime kapatılan 7 kişi, Başkan Donald Trump'ı dava etti. New York Columbia Üniversitesi Knight First Amendment Enstitüsü, Trump ya da yakın görevlileri tarafından hedapları bloke edilenler adına yetkili mahkemeye dava dilekçesi sundu.

Dava dilekçesinde kullanıcıların "kamusal bir platformdan yararlanma hakkının önlenmesinin anayasayla teminat altına alınmış olan düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu' belirtildi.

Donald Trump özel ve resmi olmak üzere iki Twitter hesabı kullanıyor. Özel profilinin 33 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor. Başkan'a dava açan Twitter kullanıcıları, Başkanın politikalarını eleştirdikleri için Trump'un özel Twitter hesabına girişlerinin bloke edildiğini savunuyorlar.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Başkan'ın sosyal medya sorumlusu Daniel Scavino'yu da hedef alan dava dilekçesinde Donald Trump'ın kendi görüşlerine uymayan mesajların sosyal medyada yayınlanmasını önlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Basın ve fikir özgürlüğünü savunan Columbia Üniversitesi'ne bağlı enstitünün Twitter engellemeleriyle ilgili şikayet mektubu henüz Beyaz Saray tarafından yanıtlanmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump TwitterTwitterBaşkan Donald TrumpYork ColumbiaKnight First Amendment Enstitüsü TrumpTrumpBaşkanınSaray Sözcüsü Sean SpicerBaşkanDaniel ScavinoDonald TrumpColumbiaBeyaz SarayDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24