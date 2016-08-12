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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

'Twitter kapanacak' dedikodusuna şirketten yalanlama

Sosyal medya devi Twitter, 2017'de kapanacağı dedikodularını yalanladı ve iddiaların hiçbir temele dayanmadığını söyledi.

12 Ağustos 2016 14:31

Sosyal medya devi Twitter, 2017'de kapanacağı dedikodularını yalanladı ve iddiaların hiçbir temele dayanmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Twitter sözcüsü, sosyal medyada yayılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Twitter'ı kullanıcılar için çekici bir sosyal medya platformu olarak geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

#SaveTwitter

Hızla yayılan "Twitter 2017'de kapanacak" dedikodusunun nasıl başladığı ise bilinmiyor.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 313 milyon seviyesinde bulunan Twitter, sosyal medya rakipleri Facebook ya da Snapchat kadar hızlı büyüyememekle eleştiriliyor ve iş modelini geliştiremediği için kullanıcı potansiyelini finansal gelire dönüştüremediği vurgulanıyor.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 602 milyon dolar ciro elde ettiğini açıklamış olsa da Twitter'ın yılın ikinci 3 aylık dönemindeki net zararı 107 milyon doları bulmuştu.

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