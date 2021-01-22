Twitter, İran dini lideri Hamaney'in hesabını askıya aldı

Hamaney, 6 Ocak'ta Trump'ın mitinginin ardından destekçilerinin Kongre'ye saldırması üzerine Trump'ın hesabını kapatmış bulunan Twitter'da, 45. ABD Başkanı'na suikast imasında bulunan paylaşım yaptı.

Bunun ardından Twitter, Hameney'in hesabını askıya aldı.

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Trump'a benzeyen bir fotoğrafla "İntikam kesin" paylaşımı yapmıştı

Hamaney'in Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta Donald Trump'ı andıran bir adamın golf oynarken, sahaya ona doğru yaklaşan bir 'hayalet' savaş uçağının gölgesinin düştüğü görülüyor. Fotoğrafın tepesinde "İntikam" ifadesi yer alıyor.

İran dini lideri 16 Aralık'ta "Generel Süleymani'nin öldürülmesini emredenlerle gerçekleştirenler cezalandırılmalı. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda alınacaktır" ifadesiyle paylaşım yapmıştı.