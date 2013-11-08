Twitter ilk gününde yatırımcısına kazandırdı

New York Borsası'nda dün halka açılan Twitter, ilk işlem gününün sonunda 44.90 dolardan kapanarak yatırımcısını sevindird. Yatırımcısına yüzde 73'lük getiri sağladı

Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Twitter'in halka arzı, New York Borsasındaki ilk işlem gününde oldukça yüksek oranda prim yaptı. Hisse başına 26 dolarlık fiyatla halka sunulan Twitter hisseleri, borsanın açılmasıyla 45,10 dolara ulaştı. Gün içinde 50,09 dolara kadar çıkan hisseler 44,90 dolardan kapanırken, yatırımcısına da yüzde 73'lük kazanç sağlamış oldu.

Böylelikle kapanış fiyatına göre Twitter'ın piyasa değeri de 25 milyar dolara ulaştı. Dünya çapında 230 milyon kullanıcısı olan Twitter, yatırımcının güçlü ilgisine ve oluşan yüksek piyasa değerine karşın, yedi yıllık tarihinde hiç kara geçemedi. Piyasa uzmanları, veri merkezlerine ve yeni eleman alımına büyük yatırım yapan firmanın en erken 2015 yılında kar açıklamasını bekliyor.

Twitter borsada TWTR sembolüyle işlem görecek. Twitter'in halka açılması, Facebook'un geçen yıl borsada işlem görmeye başlamasından sonra, teknoloji sektöründeki en büyük halka az oldu.