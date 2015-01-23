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Ekonomi
Deutsche Welle

Twitter ile ilgili yeni iddia

Popüler sosyal medya platformu Twitter ile ilgili bir iddia, şirket hisselerinin aniden fırlamasına neden oldu.

23 Ocak 2015 16:18

Almanya'nın saygın ekonomi gazetelerinden "Handelsblatt"ta yer alan habere göre,
Google'ın Twitter'ı satın alacağı yolundaki iddialar Twitter hissesinin yüzde 3,5
oranında değer kazanmasına yol açtı.
Gözlemciler Twitter'ın
geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço rakamlarını
açıklayacağı 5 Şubat'ın dönüm noktası olacağına işaret ediyor. Popüler sosyal medya
platformunun negatif rakamlar açıklaması halinde bunun hissedarların baskısını
artıracağı belirtiliyor.
Bu durumda Google'ın Twitter'da büyük hissedar olması ihtimal olarak görülüyor.
Google'ın Twitter hisseleri için ödeyeceği rakamın 40 milyar dolara kadar
tırmanabileceği belirtiliyor.

Google'ın Twitter'ı devralacağı yönündeki iddialar 2009 yılında da gündeme gelmişti.
O dönemde telaffuz edilen rakam 10 – 20 milyar dolar arasında oynuyordu.

Google'ın bu hafta içinde uzay
araçlarıyla tanınan SpaceX şirketine ortak olacağı
açıklanmıştı. Google, uydu üzerinden internet hizmeti sağlayacak şirkete 1 milyar
dolarlık yatırım yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PopülerTwitterGoogleGoogle TwitterSpaceXDeutsche Welle Türkçe DW/NH

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