Twitter ile ilgili yeni iddia

Almanya'nın saygın ekonomi gazetelerinden "Handelsblatt"ta yer alan habere göre,
Google'ın Twitter'ı satın alacağı yolundaki iddialar Twitter hissesinin yüzde 3,5
oranında değer kazanmasına yol açtı.
Gözlemciler Twitter'ın
geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço rakamlarını
açıklayacağı 5 Şubat'ın dönüm noktası olacağına işaret ediyor. Popüler sosyal medya
platformunun negatif rakamlar açıklaması halinde bunun hissedarların baskısını
artıracağı belirtiliyor.
Bu durumda Google'ın Twitter'da büyük hissedar olması ihtimal olarak görülüyor.
Google'ın Twitter hisseleri için ödeyeceği rakamın 40 milyar dolara kadar
tırmanabileceği belirtiliyor.
Google'ın Twitter'ı devralacağı yönündeki iddialar 2009 yılında da gündeme gelmişti.
O dönemde telaffuz edilen rakam 10 – 20 milyar dolar arasında oynuyordu.
Google'ın bu hafta içinde uzay
araçlarıyla tanınan SpaceX şirketine ortak olacağı
açıklanmıştı. Google, uydu üzerinden internet hizmeti sağlayacak şirkete 1 milyar
dolarlık yatırım yapıyor.