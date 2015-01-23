Twitter ile ilgili yeni iddia

Almanya'nın saygın ekonomi gazetelerinden "Handelsblatt"ta yer alan habere göre,

Google'ın Twitter'ı satın alacağı yolundaki iddialar Twitter hissesinin yüzde 3,5

oranında değer kazanmasına yol açtı.

Gözlemciler Twitter'ın

geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço rakamlarını

açıklayacağı 5 Şubat'ın dönüm noktası olacağına işaret ediyor. Popüler sosyal medya

platformunun negatif rakamlar açıklaması halinde bunun hissedarların baskısını

artıracağı belirtiliyor.

Bu durumda Google'ın Twitter'da büyük hissedar olması ihtimal olarak görülüyor.

Google'ın Twitter hisseleri için ödeyeceği rakamın 40 milyar dolara kadar

tırmanabileceği belirtiliyor.

Google'ın Twitter'ı devralacağı yönündeki iddialar 2009 yılında da gündeme gelmişti.

O dönemde telaffuz edilen rakam 10 – 20 milyar dolar arasında oynuyordu.

Google'ın bu hafta içinde uzay

araçlarıyla tanınan SpaceX şirketine ortak olacağı

açıklanmıştı. Google, uydu üzerinden internet hizmeti sağlayacak şirkete 1 milyar

dolarlık yatırım yapıyor.