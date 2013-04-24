Twitter iki aşamalı güvenlik sistemine geçiyor

Twitter‘da yaşanan hesap ele geçirme olayları sosyal ağı harekete geçirdi. Güvenliği artırma konusunda çalışmalara başlayan sosyal ağ, iki aşamalı doğrulama sistemi üzerinde testler gerçekleştiriyor.

Wired‘ın haberine göre, Twitter kullanıcı hesaplarının ele geçirilme riskini önemli ölçüde azaltması planlanan iki veya daha fazla aşamalı güvenlik sistemini yakın bir zaman içinde hizmete geçirme hedefinde.

Şirket testleri tamamladığı takdirde başka bir bilgisayardan Twitter’da oturum açmak istediğinizde sosyal ağ tarafından cep telefonunuza gönderilecek rastgele oluşturulmuş şifre ile hesabınıza daha güvenli bir şekilde giriş yapabileceksiniz.

Associated Press’in hesabının ele geçirilmesi sonucu gönderilen sahte tweetin hem Beyaz Saray hem de borsayı karıştırmasının yeni güvenlik sisteminin hizmete girme sürecini daha da hızlandırması bekleniyor.

Habere göre hackerların yüksek profilli hesapları hedeflemesi üzerine çalışmalarını hızlandıran Twitter, iki aşamalı güvenlik sistemini önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunacak. İki aşamalı güvenlik sisteminin yüksek takipçi sayısına sahip hesapları koruyabileceği düşünülüyor.