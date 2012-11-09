Twitter güvenlik nedeniyle şifreleri sıfırladı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, hackerlar tarafından ele geçirildiği düşünülen bazı hesapların şifrelerinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki uyarı mesajları göndermesinin ardından şifre yenileme işlemlerine başladı. Ancak yanlışlıkla gereğinden fazla şifreyi resetledi.

Twitter tarafından daha sonra, "İstemeyerek, tehlike altında olduğunu düşündüğümüz hesaplardan daha fazlasının şifresini sıfırladık. Neden olduğumuz tüm sıkıntı ve karışıklık için özür dileriz” şeklinde bir açıklama metni geldi.

Twitter özellikle takipçi sayısı fazla olan hesaplara öncelik vererek sıfırlama işlemi yaptı. Şifresi sıfırlanan Twitter hesaplarından biri de BBC'ye ait bir hesaptı.