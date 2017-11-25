Twitter gizli özelliğini denemeye başladı

Twitter geçtiğimiz ay ‘sonra oku’ özelliği üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi ise şirket, özelliğin isminin ‘Bookmarks’ olacağını açıklayarak denemeler yaptıklarını söyledi.

Dunyahalleri.com’un haberine göre gelişme, şirkette çalışan Tina Koyama‘nın attığı tweetler ile halka duyurulmuş oldu. Koyama, Bookmarks özelliğinin nasıl görüneceğine ve kullanılacağına dair birkaç farklı tasarım yapıldığını ve deneneceğini açıkladı. Twitter’ın gösterdiklerinden yola çıkarak, ‘sonra oku’ aracının tweet’lerin sağ köşesine yerleştirilmesi mümkün görünüyor. Ayrıca, mobil uygulamada sol tarafta açılan, ‘Listeler’ ve ‘Anlar’ özelliklerinin olduğu menüde görülecek.

Sonra okumak üzere kaydettiğiniz tweet’lere tıpkı listeler ve anlara eriştiğiniz gibi profil sayfanızdaki menüden erişebileceksiniz. Bugün, bir tweet’i sonra okumak üzere kaydetmek istiyorsak genellikle tweet’i beğeniyoruz. Fakat bu özelliğin asıl amacı tweet’i atan kişiye “Ben bu tweet’i beğendim.” mesajı vermek. Bu yüzden Bookmarks özelliği karşı tarafla etkileşime girmeden bilgi edinmek açısından faydalı olabilir.

Sadece siz görebileceksiniz

Koyama, “Sonra okumak istediğiniz tweet’leri sadece siz görebileceksiniz. Fakat eğer isterseniz daha sonra Twitter’da paylaşma imkanınız da olacak.” dedi. Hızla akan anasayfaları düşününce Twitter gibi bir platformda daha sonra okuma özelliği olması çok faydalı olur gibi görünüyor. Son çeyrek itibarıyla Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısının 330 milyon olduğu açıklandı. Sayının geçtiğimiz yıla oranla yüzde dört yükseldiği görülüyor fakat şirket bazı çeyreklerde kullanıcı sayısını hiç artıramamıştı hatta kullanıcı sayısı azalmıştı. Bookmarks gibi özellikler eklemek Twitter’ın daha faydalı ve daha sık kullanılmasını sağlayabilir.