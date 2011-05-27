Twitter, gazetecilerin haber kaynağı oldu

T24- Dijital Gazetecilik Araştırması'na göre, gazetecilerin yüzde 47'si Twitter'ı, yüzde 35'i Facebook'u haber kaynağı olarak kullanıyor.

Bu yıl dördüncüsü yayımlanan ve 15 farklı ülkeden 478 gazeteciyle görüşülerek hazırlanan Dijital Gazetecilik Araştırması'na göre sosyal medya, haber merkezleri için önemli kaynaklardan biri haline geldi.

Araştırmaya göre, gazetecilerin yüzde 47'si Twitter'ı, yüzde 35'i Facebook'u haber kaynağı olarak kullanıyor. Geçen yıl yapılan araştırmada gazetecilerin Twitter'ı yüzde 33, Facebook'u ise yüzde 25 oranında kullandığı belirlenmişti. Gazeteciler haberi doğrulatmak için de Twitter'a üçüncü sırada, Facebook'a ise dördüncü sırada başvuruyor.

Gazetecilerin yüzde 30'u da daha önce ziyaret ettiği blogları haber kaynağı olarak görüyor. Bir haber araştırması yaparken ilk olarak Twitter, Facebook ve bloglara giren gazetecilerin oranı yüzde 4 iken, gazetecilerin yüzde 20'si yüz yüze görüştükleri haber kaynaklarına, yüzde 21'i basın açıklamalarına ulaşıyor.

Araştırmaya göre, sosyal medyaya gittikçe artan güvene rağmen halkla ilişkiler (PR) temsilcileri halen haberlerin temel kaynağı olmaya devam ediyor. Gazetecilerin yüzde 62'si haberlerini PR faaliyetlerine dayandırırken, yüzde 59'u yüz yüze görüştükleri kaynakları da temel dayanak olarak görüyor.





Haberi yayımlarken de sosyal medya





Bu yılın araştırması, gazetecilerin haberlerini yayımlarken online medyayı sıklıkla kullandığına da işaret ediyor. Araştırmaya göre, haberlerini bloglarından veya videoyla yayımlayan gazeteci ve yazarların sayısının yanı sıra Twitter'dan yayımlayan gazetecilerin sayısı da artıyor.

Araştırma gazetecilerin, medyanın mali yapısı üzerindeki öngörülerini de ortaya koyuyor. Buna göre gazeteciler, son yıllarda basın sektöründeki reklam gelirlerinde yaşanan düşüşün yavaşladığı görüşünü paylaşıyor. Araştırmaya katılan gazetecilerin yüzde 20'si yayınlarının gelirinin düşeceği görüşünde iken, geçen yıl yapılan araştırmada bu oran yüzde 62 olmuştu.

Araştırmada, bu düşüşün medyada bir canlanma olduğunu söylemek için erken olacağı belirtilirken, dijital ortamın yayılmasının bu sonuca ulaşılmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Araştırmaya katılanların çoğu, online medyanın yavaş yavaş dijital olmayan yayınları geride bıraktığı görüşünü paylaşıyor.