Twitter Donald Trump'ı 'engelleyebilir'

Sosyal medya sitesi Twitter, kurallarına uymadığı takdirde üst düzey devlet yetkililerinin dahi Twitter hesaplarının erişime engellenebileceğini açıkladı.

Twitter ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Twitter, bazı aşırı, beyaz ırk üstünlüğüne inanan ve Yahudi karşıtı söylemlerde bulunan Trump destekçilerinin hesaplarını engellemişti.

Slate'in sorduğu 'Donald Trump'ın hesabının engellenmesi olası mı?' sorusuna Twitter sözcüsü "Twitter Kuralları tüm hesaplar için geçerlidir, bunlara resmi hesaplar da dahil" diyerek Donald Trump'ın hesabının kuralları aştığı durumunda engellenebileceğinin sinyalini verdi.

Facebook ise "Facebook kurallarına uymayan paylaşımlar üzerinde inceleme yaparken içeriğini göz önünde bulunduruyoruz. Siyasi söylemler de bu uygulamaya dahil" dedi ve bu yaklaşımın yalnızca Trump'a özel olmadığını belirtti.