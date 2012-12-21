Twitter dijital albüm uygulaması başlatıyor

Şirketin San Francisco'daki merkezinden yapılan açıklamada, ayarlar sayfasına eklenecek bir özellikle, 200 milyondan fazla kullanıcısına tüm eski tweetlerini dijital bir albümde toplama özelliği sunacağını duyuruldu.

Şirket, dijital albüm fikrinin, tweet geçmişinin nasıl arşivlenebileceğiyle ilgili binlerce elektronik posta aldıktan sonra geliştirildiğini ifade etti.

Yeni özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine sunulmasının 1 ay kadar sürebileceği kaydedildi. Dijital albüm uygulaması, kullanıcıların ayarlar ekranında beliren bir eklenti sayesinde indirilebilecek.