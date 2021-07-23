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Ekonomi

Twitter'dan yılın ikinci çeyreğinde 1.19 milyar dolarlık kâr

23 Temmuz 2021 10:58

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'un ikinci çeyreğinde 683,4 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Piyasa beklentileri, Twitter'ın ikinci çeyrek gelirinin 1,07 milyar dolar olması yönündeydi.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kar da 65,6 milyon dolar oldu. Twitter 2020'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolar zarar etmişti.

Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artarak 206 milyona ulaştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel de ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir 18,5 milyar dolar olurken, karı 5,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

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