Twitter'dan Squid Game analizi: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı

Twitter, dizi-film sektörüne dair analizlerini açıklayarak Güney Kore yapımı Squid Game’in sosyal medyadaki etkileriyle alakalı verilerini paylaştı. Yapılan analizde Squid Game, bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlanarak, “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” ifadeleri kullanıldı.

Gelişen dijital medya ağına rağmen tüm dünyada hala büyük bir izleyici kitlesine sahip olan televizyon endüstrisi, popüler kültüre dair belirleyici nitelikler taşımaya devam ediyor. Türkiye’de de durum diğer ülkelerden farklı değil. Final yapmış olmasına rağmen yıllar öncesinin dizileri bile uzun bir süre konuşularak paylaşımlara konu oluyor.

Televizyon programlarının yanı sıra dijital medya sayesinde de izleyicilerin istediği zaman açıp bakabildikleri projeler tekrar gündeme gelebilirken, diğer yandan izleyiciler de düşüncelerini Twitter’da yazıp etkileşim yaratarak viral paylaşımlar oluşturdukça dizi-film sektörü canlı kalıyor. Yeni verilere göre her 1 saniyede 6 tane tweet, diziler ve filmler hakkında atılıyor. Sputnik'in haberin de aktardığına göre Twitter’ın yaptığı analizlerde, bu gönderilerin çoğunun Güney Kore’nin etkisi altına aldığı kültür endüstrisinin ürünü olduğu ortaya çıktı. "Bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi"

Bu senenin en çok konuşulan projesine imza atan Güney Kore de, Squid Game ile uzun süre gündemde yer ederek adından söz ettirmişti. Her yılın sonunda Twitter’ın paylaştığı bilgilere göre ise bu sene Squid Game’den sonra parametrelerde ilginç değişiklikler yaşandı. Squid Game’i bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlayan Twitter, popüler dizi için, “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” şeklinde bir tespitte bulundu.

"Demografik verilere göre Squid Game’i en çok gençler konuştu, görüntülenme sayıları geçtiğimiz yıla kıyasla arttı"

Türkiye’de demografik olarak, Squid Game hakkında en çok tweet atan grubun yüzde 37 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu vurgulandı. Bu sayıyı ise yüzde 35.7 ile 25-34 yaş aralığı takip etti. Yapılan açıklamada “Sonuç olarak, televizyon şovları ile ilgili inceleme ya da ek sahneler gibi video içeren tweetlerin görüntülenme sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla göz ardı edilemeyecek derecede arttı” denildi.

"Squid Game hakkında en çok konuşulan hesap Galatasaray SK hesabı"