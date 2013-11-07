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Ekonomi

Twitter da borsaya açıldı

Sosyal paylaşım platformu Twitter, New York borsasında şansını denemeye karar verdi

07 Kasım 2013 14:35

Borsaya açılma kararı alan Twitter, hisse satış fiyatını 26 dolar olarak belirledi. facebook'un ardından borsaya giren ikinci sosyal paylaşım sitesi olan Twitter'ın hisseleri perşembe gününden itibaren New York borsasında TWTR sembolüyle işlem görecek.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Twitter, toplamda 70 milyon hisse senedini halka arz etmeyi planlıyor. Sosyal paylaşım platformu, borsaya açılarak yaklaşık 2 milyar dolar dolayında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Twitter Facebook'dan farklı olarak teknoloji borsası Nasdaq yerine New York borsasını tercih etti. Bu seçime gerekçe olarak ise Facebook'un borsaya açılırken yaşadığı teknik sorunlar gösteriliyor. Twitter'ın Facebook'un hisselerinin güçlü şekilde düşüşüne yol açan teknik sorunların benzerlerini yaşamak istemediği tahmin ediliyor.

2006 yılında kurulan Twitter, en hızlı büyüyen ve yayılan sosyal platformlar arasında gösteriliyor. Dünya genelinde yaklaşık 230 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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