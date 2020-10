Twitter CEO’su Jack Dorsey başarıya ulaşma yöntemini Elon Musk'la kıyasladı: Onunki saçmalık

Twitter CEO’su Jack Dorsey, “İnsanlar başarının Elon Musk gibi günde 20 saat çalışmakla ilgili olduğunu düşünüyor, bu saçmalık” ifadelerini kullandı.

“The Boardroom: Out of Office Podcast" adlı podcast programının 12 Ağustos'ta yayımlanan bölümünde Rich Kleiman'a konuşan Dorsey, "Bir şey üzerinde çalışırken dakika ya da saatleri maksimuma çıkarmayı değil her saati veya her dakikayı anlamlı hale gelecek şekilde optimize etmeyi tercih ederim. Çünkü zamanı en yüksek düzeye çıkardığımda yaptığım şeyin zamanla kalitesinin düştüğünü anladım" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; 43 yaşındaki milyarder bunu, kişinin çalışma saatlerinde çok katı olmasının kendisinin farkında olmasını zorlaştırmasına ve çevresinde olup bitenlere daha fazla dikkat etmesine yol açmasına bağlıyor ve kendisinin başarılı olmasının arkasında da bu farkındalığın olduğunu vurguluyor.

Dorsey "Birçok kişi başarının günde 20 saat çalışmak ve 4 saat uyumak anlamına geldiği varsayımını yapıyor. Çünkü Elon Musk'ın kitabında okuduğum bu. Bu saçmalık" dedi.

Tesla CEO'su Musk daha önce bazen haftada 80, 90 saat çalıştığını ve hatta haftada 120 saat saat çalıştığı zamanlar olduğunu söylemiş ve bunu "delilik" diye nitelemişti.

İşe yürürken podcast ya da sesli kitap dinliyor

Dorsey, pandemi sebebiyle Twitter ve Square çalışanalrının evden çalışma sistemine geçmesinden önce tipik bir gününü nasıl geçirdiğini de anlattı.

Saat sabah 05.00'te kalkıp "vipassana (içgörü) meditasyonu" yaptığını söyleyen Dorsey kahve içtikten sonra işe kadar 8 kilometre yürüdüğünü ve yolda da sesli kitap ya da podcast dinlediğini belirtti.

"En önemli şey sabah. Medistasyon yaparak zihnimi sakinleştirdim, fiziksel egzersiz yaptım ve kısa, 3 sat süren açıklıkta toplantım başlamadan bir şeyler öğrendim" diyen Dorsey bu rutinin kendisine güven kazandırdığını da belirtti: "Günü çoktan kazandım. Bu gün berbat geçebiilir ama kendim için halihazırda çok şey yaptım."

Çalışma saatleri başladığı zaman tüm uyaranlardan kaçmayı denediğini söyleyen Dorsey bu şekilde zamanın yavaşladığını vurguladı.

Gününü sabahları Twitter'a, öğle ve akşam saatlerini de Square şirketindeki işlere ayırracak şekilde üçe böldüğünü anlatan Dorsey tipik bir günün evde akşam yemeği yedikten sonra dinlenmekle sonlandığını söyledi.