Twitter büyük şirketlere reklam alanı satacak

Dünyanın en büyük mikrobloğu Twitter, medya ve pazarlama sektörüyle olan ilişkisini yeni bir boyuta taşıyor. Twitter, dünyanın en büyük medya danışmanlık şirketlerinden biriyle yaptığı anlaşma kapsamında, Microsoft ve Coca Cola gibi şirketlere reklam alanı satmaya başlayacak.



Financial Times’ın konuya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, ABD merkezli Starcom MediaVest Group (SMG) ile anlaşan Twitter, uzun yıllara yayılan yüz milyonlarca dolarlık işbirliği başlattı.

Twitter’ın televizyon dünyasıyla olan ilişkisini de güçlendirecek ola anlaşma hakkında konuşan Twitter küresel gelir birimi başkanı Adam Bain, “Bize kalırsa sanayi yanlış alana odaklanmış durumda. Artık Twitter ve televizyon arasında tercih yapmak hatası yerine, Twitter bir köprü oluşturacak” dedi. Bain, kısa süre önce küresel medya ağı News Corp’tan Twitter’a transfer edilmişti.

Twitter'da reklam alanı alacaklar

Financial Times, Twitter’ın televizyon dünyası için kazandığı önemin mobil cihazlarla arttığını belirtti. Araştırma şirket Nielsen’in raporuna göre, televizyon izlerken sosyal medyaya giren ve mobil cihaz kullanan insan sayısı giderek artıyor.

Yapılan anlaşma kapsamında, SMG’nin müşterileri olan Procter & Gamble, Walmart, Microsoft ve Coca-Cola gibi birçok büyük şirket, Twitter’da reklam alanı alabilecek. Ayrıca, Twitter aracılığıyla araştırma ve veri analizi yapılabilecek, ‘In-tweet mobile survey’ hizmetiyle mikroblog üzerinden tüketicilerle gerçek zamanlı anket yapılabilecek.

Starcom MediaVest Group yetkilisi Laura Desmond, “Twitter çok kısa bir zaman içinde deneysel bir girişimden çok büyük bir olaya dönüşmeyi başardı... Twitter ile iş yapma şeklimizi ve piyasaya analizlerini güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Küresel şirketlerin her yıl televizyon reklamına harcadığı para yaklaşık 205 milyar dolar. Bu rakamın, sosyal medya ve mobil cihazlarla değişmeye başlayacağı düşünülüyor. Twitter bir yıl içinde ikiye katladığı gelirini reklamlarla daha da yukarı çekmeye hazırlanıyor.

eMarketer sitesine göre, 2012’de 288.3 milyon dolar gelir elde eden Twitter, 2013’te bu rakamı 582.8 milyon dolara çekecek.